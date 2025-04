per Mail teilen

Nach einem Dachstuhlbrand am Montag in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) sind vier Reihenhäuser vorerst unbewohnbar. Laut Feuerwehr hat vermutlich ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst.

Die betroffenen Reihenhäuser in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) sind nach einem Dachstuhlbrand so schwer beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar sind. Um auch das Dämmmaterial abzulöschen, mussten laut Einsatzleiter der Feuerwehr Teile des Dachs vollständig geöffnet werden. Laut Feuerwehr hat vermutlich ein Blitzeinschlag den Brand am Ostermontag ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Feuers ist ein Gewitter über die Gemeinde gezogen.

Häuser in Waldbronn durch Brand stark beschädigt

Die Bewohner der Reihenhäuser wurden laut Polizei in Notunterkünften oder bei Verwandten untergebracht. Wann sie wieder in ihr Zuhause zurückkönnen, sei noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Waldbronn: Nachbarn spenden spontan Kuchen für Einsatzkräfte

Laut Pressemitteilung der Feuerwehr haben die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Busenbach und die Führungsgruppe Albtal des DRK die Einsatzkräfte mit Getränken versorgt. Außerdem wurde von Nachbarn spontan Kuchen für die Einsatzkräfte gespendet.