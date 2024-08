Im Korruptionsskandal am Klinikum Stuttgart soll am Donnerstag das Urteil gegen den Ex-Abteilungsleiter Braun fallen. Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen.

Kurz bevor am Donnerstag das Urteil im Prozess um mutmaßliche Korruption am Klinikum Stuttgart fallen soll, hat der Angeklagte Andreas Braun das Landgericht Stuttgart um eine Bewährungsstrafe gebeten. Nur aufgrund seiner Aussagen während der sechsmonatigen Untersuchungshaft und danach habe der Klinikskandal aufgeklärt werden können, sagte er am Dienstag vor Gericht. Seit Dezember 2023 muss sich Braun als Ex-Leiter der Auslandsabteilung (International Unit) des Klinikums wegen Korruption im Auslandsgeschäft vor dem Landgericht verantworten.

Vor seiner Tätigkeit im Klinikum Stuttgart war Andreas Braun baden-württembergischer Landeschef der Grünen gewesen. Vor der Partei hat er sich mittlerweile distanziert. Nach seiner politischen Karriere war er bis 2015 zehn Jahre lang Leiter der Auslandsabteilung des Klinikums Stuttgart. Dabei soll er maßgeblich bei der Abrechnung nach Behandlungen von Kriegsversehrten aus Libyen betrogen haben, so die Anklage. Auch im Zusammenhang mit Plänen für ein Krankenhaus in Kuwait soll er ebenfalls Schmiergeld gezahlt und bekommen haben. Braun hatte wegen der Vorwürfe bereits 2018 sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen.

Worum geht es im Stuttgarter Klinikskandal? In den Jahren 2012 bis 2016 soll es am Klinikum Stuttgart massiven Abrechnungsbetrug bei der Behandlung von libyschen Patienten und einer Klinik-Kooperation mit Kuwait gegeben haben. Zwei Vermittler von arabischen Patienten waren deshalb bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dem Klinikum der Stadt Stuttgart soll ein Millionenschaden entstanden sein. Zum Prozessauftakt konkretisierte die Staatsanwaltschaft die Höhe des entstandenen Schadens für das Klinikum. Dieser beläuft sich demnach auf rund elf Millionen Euro. Für die Vermittlung von arabischen Patienten soll Bestechungsgeld geflossen sein - laut der Staatsanwaltschaft in Höhe von acht Millionen Euro. Dieses soll dann zum Teil über fingierte Behandlungskosten abgerechnet worden sein.

Ex-Grüner Braun: "Man hat mich auflaufen lassen."

Braun und seine Verteidigung erklärten kurz vor der Urteilsverkündung im Prozess, der Job im Klinikum sei nur über politische Kontakte zustande gekommen. Vor Gericht hatte er zwar einige Versäumnisse in seiner Arbeit für das Klinikum eingeräumt, aber auch darauf hingewiesen, dass sowohl die Klinikchefs wie auch die Krankenhausbürgermeister der Stadt Stuttgart über seine Arbeit informiert waren. "Geschäfte mit Arabern sind schwierig", so Brauns Anwalt, das sei allen klar gewesen. Zunächst sei Braun aber finanziell erfolgreich gewesen, deshalb habe man ihn als "Retter des defizitären Klinikums gefeiert", so der Verteidiger weiter. Als dann aber Schwierigkeiten auftraten, "hat man mich sehenden Auges auflaufen lassen", so Braun vor Gericht.

Der ehemalige baden-württembergische Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Andreas Braun, muss sich im Zusammenhang mit dem Klinikskandal vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Verteidigung kritisiert "organisierte Verantwortungslosigkeit"

Es stimme auch nicht, dass nur seine Abteilung problematisch gewesen sei, sagte er am Dienstag vor Gericht. Die gesamte Klinik sei in einem Zustand "organisierter Verantwortungslosigkeit und Organisationsversagens" gewesen. Eine erneute Haftstrafe würde er nicht verkraften. Laut seinem Verteidiger ist er wegen suizidaler Tendenzen derzeit in stationärer Behandlung. Die Zeit in der Stammheimer Untersuchungshaft habe ihn seine Familie, seine Ersparnisse und seine Arbeit gekostet, sagte Braun. Er habe es danach wieder geschafft, Arbeit zu finden und sein Privatleben in den Griff bekommen. Er hoffe, dass man jetzt nicht die Kleinen hänge und die Großen laufen lasse.

Staatsanwalt fordert mehrjährige Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer in der vergangenen Woche gefordert, Braun zu drei Jahren und zehn Monaten Haft zu verurteilen. Dabei soll es vor allem um Abrechnungsbetrug bei Patienten aus Libyen gehen, die wegen ihrer Kriegsverletzungen in Stuttgart behandelt wurden. Dabei soll den Männern auch Taschengelder auf Kosten des Klinikums ausgezahlt worden sein. Außerdem soll sich laut Staatsanwaltschaft Braun wegen Untreue strafbar gemacht haben, als er an Planungen des Klinikums Stuttgart zum Aufbau einer Klinik in Kuwait maßgeblich mitgewirkt hatte. Dieses Krankenhaus wurde nie gebaut.

Archiv: So begann der Prozess

Keine Aussagen von ehemaligen Politikern vor Gericht

Versuche, frühere Krankenhausbürgermeister als Zeugen in dem Prozess zu laden, hatte das Gericht abgelehnt. Darunter waren auch der spätere Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) und Michael Föll (CDU), die beide derzeit keine politischen Ämter mehr bekleiden. Der ehemalige Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle (Grüne) ist ebenfalls im Kontext des Klinikskandals angeklagt, ebenso ehemalige Klinikchefs.

Der Klinikskandal hat zu einer ganzen Reihe von Prozessen vor dem Stuttgarter Landgericht geführt. Zuvor waren bereits Vermittler von ausländischen Patienten wegen krummer Geschäfte mit dem Klinikum Stuttgart verurteilt worden.