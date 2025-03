Ein Mann muss wegen seines Messer-Angriffs nicht in Haft. Er hatte in einem Warteraum am Hauptbahnhof auf einen Mann eingestochen. Stimmen hätten ihm das befohlen, so der Täter.

Das Landgericht Stuttgart hat am Donnerstag einen 27-Jährigen wegen Schuldunfähigkeit vom Vorwurf des versuchten Mordes und des versuchten Totschlags freigesprochen. Der Mann hatte im Juli 2024 im Warteraum des Hauptbahnhofs Stuttgart plötzlich auf einen schlafenden 70-Jährigen eingestochen. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Auch eine 63-jährige Frau, die dem Mann zu Hilfe kommen wollte, wurde lebensgefährlich verletzt. Beide hätten noch immer mit den psychischen Folgen der Tat zu kämpfen, teilte das Gericht mit. Die Verletzungen sind zwischenzeitlich verheilt, aber beide leiden weiterhin an den psychischen Folgen der Tat. Im Urteil stellte die Strafkammer fest, dass der Angeklagte an einer psychotischen Störung leidet. Er glaubte demnach, Stimmen zu hören, die ihm die Tat befahlen. Deshalb muss der Mann nicht ins Gefängnis, wird aber in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Psychische Erkrankung auch infolge von Drogen-Missbrauch Das Gericht war nach Zeugenaussagen, der Auswertung von Video-Aufnahmen und einem Geständnis des Angeklagten zu seinem Urteil gekommen. Die Staatsanwaltschaft sowie die Verteidigung vertraten beide die Ansicht, dass der Angeklagte in einem psychotischen Zustand das Klappmesser gezogen hatte. Ursache für seine psychische Erkrankung seien unter anderem jahrelanger Konsum von Betäubungsmitteln und Alkohol. Der Angeklagte wurde zudem vom Vorwurf des Widerstands gegen vier Polizeibeamte freigesprochen, den er wenige Wochen zuvor am Rande eines EM-Spiels am Schlossplatz begangen hatte. Richter: Täter ist Gefahr für die Allgemeinheit Der Angeklagte kommt nun aus der Untersuchungshaft direkt in einer Psychiatrie unter. Solange seine Krankheit bestehe, stelle der 27-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, so das Gericht. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft und ein Nebenkläger verzichteten laut Gericht auf Rechtsmittel. Das Urteil ist somit rechtskräftig.