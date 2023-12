per Mail teilen

Die juristische Aufarbeitung des Stuttgarter Klinikskandals geht in die nächste Runde. Erstmals muss sich ein hoher früherer Landespolitiker der Grünen vor Gericht verantworten.

Im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Klinikskandal steht seit Dienstag der frühere Landeschef der Grünen, Andreas Braun, vor Gericht. Ihm wird Korruption, Betrug und Untreue im Auslandsgeschäft am Klinikum Stuttgart vorgeworfen. Ebenfalls angeklagt sind vier seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die fünf Angeklagten illegale Geschäfte mit der Behandlung arabischer Patienten zugunsten des Klinikums gemacht haben und ob sie sich selbst bereichert haben. Vor seiner Tätigkeit als Leiter des Auslandsgeschäfts am Stuttgarter Klinikum war Andreas Braun Landesvorsitzender der Grünen.

Braun will im Prozess vor dem Landgericht Stuttgart aussagen

Andreas Braun saß 2018 bereits fünf Monate in Untersuchungshaft. Ihm wurde Betrug und Untreue vorgeworfen. Aus der grünen Partei war er ausgetreten, nachdem er sich von ehemaligen grünen Mitstreitern während seiner Zeit in Untersuchungshaft im Stich gelassen gefühlt hatte. Er soll seither bei den Ermittlungen zum Klinikskandal mitgewirkt haben. Für den Prozess gegen ihn hat er angekündigt auszusagen. Er hatte im Vorfeld gegenüber dem SWR mitgeteilt, Verantwortung für das zu übernehmen, was er zu verantworten gehabt habe, aber nicht darüber hinaus als Sündenbock herhalten zu wollen. Zuvor war Braun im Prozess gegen Patientenvermittler als Zeuge aufgetreten. Dabei hatte er sich durch einen Teil seiner Aussagen selbst belastet.

Welche Rolle spielt der frühere grüne Landesvorsitzende Andreas Braun im Klinikskandal?

Andreas Braun war von 2005 bis 2015 Abteilungsleiter im städtischen Klinikum Stuttgart. Ab 2008 hatte er die International Unit (IU) aufgebaut, die sich auf Patienten aus dem arabischen Raum spezialisiert hatte. Die politische Aufsicht über das Stuttgarter Klinikum hatte vor allem der Krankenhausausschuss des Stuttgarter Gemeinderates und der jeweilige Krankenhausbürgermeister. Im Prozess gegen Braun könnten deshalb ehemalige Stuttgarter Krankenhausbürgermeister als Zeugen aufgerufen werden. Dazu zählen der Grüne Klaus-Peter Murawski, der später bis 2018 Staatsminister im baden-württembergischen Staatsministerium gewesen war, und Bürgermeister Werner Wölfle (ebenfalls Grüne), der 2019 aus dem Amt schied.

Worum geht es im Stuttgarter Klinikskandal? In den Jahren 2012 bis 2016 soll es am Klinikum Stuttgart massiven Abrechnungsbetrug bei der Behandlung von libyschen Patienten und einer Klinik-Kooperation mit Kuwait gegeben haben. Zwei Vermittler von arabischen Patienten waren deshalb bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dem Klinikum der Stadt Stuttgart soll ein Millionenschaden entstanden sein. Zum Prozessauftakt konkretisierte die Staatsanwaltschaft die Höhe des entstandenen Schadens für das Klinikum. Dieser beläuft sich demnach auf rund elf Millionen Euro. Für die Vermittlung von arabischen Patienten soll Bestechungsgeld geflossen sein - laut der Staatsanwaltschaft in Höhe von acht Millionen Euro. Dieses soll dann zum Teil über fingierte Behandlungskosten abgerechnet worden sein.

Separate Verhandlung gegen Ex-Bürgermeister Wölfle und ehemalige Krankenhaus-Chefs

Auch der ehemalige Stuttgarter Bürgermeister Werner Wölfe wird sich wegen Vorwürfen rund um den Klinikskandal vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten müssen. Gegen ihn wie auch gegen frühere Klinikchefs wurde ermittelt. Wann die entsprechenden Prozesse starten, ist noch offen. Laut Gericht wurde die Anklage gegen die Verantwortlichen aber zugelassen. Das jetzige Verfahren gegen Braun könnte damit auch Auswirkungen auf die weitere juristische Aufarbeitung des Klinikskandals haben.