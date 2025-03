In den Weinbergen bei Walheim im Kreis Ludwigsburg muss die Polizei ein Auto bergen. Der Fahrer war 20 Meter den Hang heruntergestürzt.

In Walheim im Kreis Ludwigsburg muss die Polizei am Donnerstag ein Auto bergen, das bei einem Unfall in die Weinberge gestürzt ist. Ein 22-Jähriger war nach Polizeiangaben gestern verbotenerweise auf einem Feldweg unterwegs, kam in einer Kurve vom Weg ab und das Auto stürzte 20 Meter die Weinberge hinunter. Dabei überschlug es sich mehrfach.

Auto blieb bei Himmelsleiter im Weinberg liegen

Bei einer steilen Treppe durch die Weinberge, der sogenannten Himmelsleiter, die in der Gegend recht bekannt ist, bliebt das Auto schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Der entstandene Schaden am Auto wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Schäden am Weinberg schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Das Bild macht deutlich, wie weit das Auto den Hang herunterstürzte. 7aktuell

Bis der Rettungsdienst den Verletzten abgeholt und die Polizei den Unfall dokumentiert hatte, begann es schon zu dämmern. Deshalb wird das Auto am Donnerstag geborgen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.