In Welzheim im Rems-Murr-Kreis ist ein 15 Jahre alter Junge durch einen Blitzeinschlag ums Leben gekommen. Sein Freund wurde schwer verletzt.

Die beiden Jungen, beide 15 Jahre alt, hatten während eines Gewitters am Mittwochabend in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) unter einem Baum gestanden - als ein Blitz einschlug. Zeugen riefen die Polizei. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen der Jungen tot unter dem Baum, der andere Jugendliche war schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Art der Verletzungen gehe man sicher von einem Blitzeinschlag aus, sagte ein Polizeisprecher dem SWR am Donnerstagmorgen. Die genauen Umstände werden jetzt ermittelt.