Chronik: Blitze sorgen in der Region Stuttgart immer wieder für Verletzte

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Menschen in der Region Stuttgart vom Blitz getroffen. 2016 überlebte beispielsweise ein 12-Jähriger nach einem einwöchigen Koma.

Am Wochenende sind bei Unterensingen (Kreis Esslingen) vier Menschen durch einen Blitzeinschlag verletzt worden. Ein 35-jähriger Mann ist mittlerweile an seinen schweren Verletzungen verstorben, eine 43-jährige Frau kämpft weiter um ihr Leben.

2016 bis heute: Aufsehenerregende Blitzeinschläge im Raum Stuttgart

Baden-Württemberg war 2022 das blitzreichste Bundesland Deutschlands, ebenso wie bereits 2021. Oft sind Menschen durch Einschläge in Gebäude betroffen, bleiben aber unverletzt. Immer wieder gab es in den vergangenen sieben Jahren brenzlige Situationen durch Blitze in der Region Stuttgart:

Samstag, 12. August 2023: Blitz verletzt Mitarbeiter des Mallorca-Festivals

Wegen des Gewitters in der Region musste am Samstag die Ballermann-Party "Mallorca Total" auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen mit 6.000 Menschen gleich zwei Mal geräumt werden. Die Evakuierung wurde aus Vorsicht vor Blitzen durchgeführt. Tatsächlich kam es auf dem Gelände noch zu einem Vorfall: Ein Security-Mitarbeiter erlitt durch einen Blitzeinschlag in seiner Nähe einen Stromschlag.

Ende Juli 2023: Blitz trifft Kirche und legt Elektronik lahm

Da waren die Glocken der evangelischen Stiftskirche in der Stuttgarter Innenstadt erstmal stumm: Weite Teile der Elektronik in der Kirche waren durch einen Blitzeinschlag ausgefallen. Auch die elektronisch gesteuerten Türen ließen sich deshalb nicht richtig öffnen und schließen, sagte Pfarrer Matthias Vosseler damals. Elektro-Spezialisten konnten mittlerweile alles in der Stiftskirche wieder in Gang setzen, inklusive der Orgel.

Juli 2023: Blitz löst Hausbrand aus

Am 12. Juli traf ein kräftiges Gewitter Baden-Württemberg, in der Region Stuttgart besonders den Kreis Ludwigsburg. In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wurde ein Wohnhaus vom Blitz getroffen und geriet in Brand. Ein Bewohner konnte sich retten, das Haus ist aber unbewohnbar. Es entstand ein hoher Schaden von 300.000 Euro.

Eine Woche später traf ein Blitz bei einem Gewitter die Zentrale der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in Möhringen. Wie die Stuttgarter Zeitung meldet, fielen dadurch Systeme aus und das Betriebspersonal musste zeitweise die Weichen für die Stadtbahnen wieder von Hand umstellen.

Extreme Gewitter wie dieses sind nur faszinierend, solange man sie in Sicherheit von Drinnen heraus anschaut, was viele Baden-Württemberger beobachtet haben:

März 2023: Blitz löst Alarm an Kran aus

Laut war nicht nur das Gewitter an einem Märzabend über Bad Cannstatt bei Stuttgart, sondern auch die Folgen: Ein Blitz traf einen Baukran und danach ertönte drei Stunden lang bis Mitternacht einen Signalton. Grund dafür war nach Angaben eines Sprechers der Neckarpark-Baustelle, dass der Blitz eine Überspannungssicherung beschädigt hatte.

Ende Juli 2022: Lichtschalter aus der Wand gesprengt

Was bei einem Blitzeinschlag außer durch Brandgefahr noch zerstört werden kann, zeigte ein Fall vom 20. Juli 2022: Damals schlug ein Blitz ins Dach eines Einfamilienhauses in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) ein. Es entstand ein Schaden von 50.000 Euro, weil durch die Überspannung nach dem Einschlag Elektogeräte im ganzen Haus zerstört wurden. Außerdem wurden Steckdosen und Lichtschalter aus der Wand gesprengt. Außerdem fielen Ziegel vom Dach und beschädigten Autos. Zwei Bewohner erlitten ein Knalltrauma.

Anfang Juli 2022: Hartes Wasser wegen Blitz

Ein etwas skurrilerer Blitzeinschlag ereignete sich Anfang Juli vergangenen Jahres. Bei einem Gewitter hatte ein Blitz das Wasserwerk in Ammerbuch-Poltringen (Kreis Tübingen) getroffen. Dabei wurde die Enthärtungsanlage trotz Blitzschutzmaßnahmen stark beschädigt. Dadurch kam einige Tage lang an manchen Orten im Kreis und der Stadt Böblingen härteres, kalkhaltigeres Wasser aus der Leitung.

Juni 2018: Blitz verletzt Mann auf Flughafen

Auf dem Rollfeld des Flughafens Stuttgart wurde ein Mitarbeiter durch einen Blitz verletzt. Er war alleine bei einem Flugzeug mit einem Gepäckwagen, während ein Gewitter aufzog und später den ganzen Flughafen zeitweise lahm legte. Nach Angaben des Mannes schlug dann in der Nähe des Flugzeuges ein Blitz in den Boden ein. Daraufhin fuhr er mit seinem Fahrzeug zurück zum Flughafengebäude und wurde medizinisch versorgt.

Dasselbe Gewitter legte damals auch die S-Bahnen komplett lahm. Zahlreiche Blitze hatten in Bahn-Anlagen eingeschlagen und Signalstörungen verursacht.

Wie es sich anfühlt, vom Blitz getroffen zu werden, hat auch ein Mitarbeiter des SWR einmal erlebt und berichtet:

Juni 2016: Blitz trifft Kind auf Fußballplatz

Ein 12-jähriger Junge wurde auf dem Sportplatz in Aichwald (Kreis Esslingen) vom Blitz getroffen. Eine Woche lang schwebte der Junge in Lebensgefahr, bis er aus dem Koma erwachte. Nach Angaben des Krankenhauses habe der Junge kurz nach dem Aufwachen schon den Namen des deutschen Fußball-Nationaltorwarts nennen können.

Außer ihm wurden 13 weitere Personen leicht verletzt, darunter mindestens neun Kinder. Sie und hunderte andere Menschen wurden von einem Unwetter bei einer Sportveranstaltung überrascht - quasi ein "Blitz aus heiterem Himmel". Ein Augenzeuge berichtete, dass am Himmel die dunklen Wolken noch in weiter Ferne gewesen seien. Auch Regen habe es noch keinen gegeben. Und während noch ein Fußballspiel lief, habe ganz plötzlich der Blitz den 12-jährigen Spieler getroffen.

Wie man sich bei Gewittern schützen kann

Ein direkter Einschlag auf Menschen tritt sehr selten auf. Viel häufiger kommt es zu Verletzungen, wenn sich jemand zu nah am Ort des Einschlags befindet. Deshalb sollte man sich von Bäumen und anderen hohen Gegenständen wie Masten oder Aussichtstürmen fernhalten. Denn wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt, kann er auf Personen überspringen. Auch Metallgegenstände wie Fahrräder sollten deshalb in der Nähe von Gewittern nicht angefasst werden.

In solchen Fällen werden Menschen zum Leiter für Blitze in Richtung Boden. Dabei wandert der Blitz vor allem über die Haut, wodurch er Verbrennungen verursacht, aber auch innere Verletzungen erzeugen kann. Die Energie eines Blitzes kann laut VDE um die 200.000 Ampere betragen. Zum Vergleich: Die Stromleitung zuhause hat 16 Ampere.

Blitzgefahr: Nicht als Gruppe zusammensitzen

Am besten sollte man während eines Gewitters Schutz in Häusern oder Autos suchen. Bei Gebäuden - wie einer Schutzhütte im Gelände - sollte nicht die Außenwand berührt werden, sondern eine zentrale Position gewählt werden. Ist man mit anderen unterwegs, sollte man sich ein wenig auseinander bewegen, damit der Blitz nicht zwischen Personen "weiterspringt". Außerdem breitet sich der Stromstoß bei einem Einschlag auch im Boden noch einige Meter weit ringsherum aus. Deshalb ist es wichtig, die Beine geschlossen zu halten und sich klein zu machen. So vermeidet man die "Schritt"-Spannung, durch die sonst auch Energie durch den Körper abgeleitet wird.