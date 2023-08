Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern am Wochenende. Die Menschen in BW müssen mit Gewittern und Starkregen, teilweise auch Hagel rechnen. Auch am Sonntag kann es gewittern.

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich bis in die Nacht zum Sonntag hinein auf Unwetter einstellen. Örtlich seien Gewitter mit Starkregen bis 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit rund drei Zentimeter großen Körnern und stürmische Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit.

Schwüle Luft in den nächsten Tagen

Mit südwestlicher Strömung gelange die nächsten Tage schwüle, zu Gewittern neigende Luft nach Baden-Württemberg, hieß es weiter. Auch am Sonntag könne es gewittern - mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie am Samstag.

Sechs Menschen durch Blitzeinschlag im Kreis Esslingen verletzt

Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Unterensingen (Kreis Esslingen) wurden am Samstagnachmittag sechs Personen verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich. Nach ersten Ermittlungen hatten die sechs unter dem Baum Schutz gesucht.

Dachstuhlbrand und abgebrochene CSD-Parade in Mannheim

Die Feuerwehr in Mannheim musste am Samstagnachmittag ebenfalls ausrücken. Ein Blitz hatte den Dachstuhl eines zweigeschossigen Wohngebäudes in Brand gesetzt. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Wegen eines starken Gewitters über der Mannheimer Innenstadt wurde außerdem am Samstagmittag die bunte Parade des Christopher Street Days abgebrochen. Nach Angaben des Vereins CSD Rhein Neckar, der die Demo organisierte, wurde die Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen. Polizei, Stadt sowie die Organisatoren des Demonstrationszuges hätten sich diesbezüglich abgestimmt.