Ein Blitz hat die Stuttgarter Stiftskirche getroffen. Die komplette Elektronik wurde lahmgelegt. Müssen Gottesdienste jetzt bei Kerzenlicht gefeiert werden?

Am Wochenende hat ein Blitz in die Stuttgarter Stiftskirche eingeschlagen. "Es funktioniert gar nichts, was elektrisch gesteuert wird", sagte Pfarrer Matthias Vosseler am Dienstag. Die Stiftskirche ist die Hauptkirche der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Orgel, Turmuhr und Mikrofonanlage - nichts funktioniert mehr

Die Türen kann man noch von Hand auf- und zuschließen. Ansonsten sind die Folgen gravierend: Die Beleuchtung in der Kirche geht seit der Nacht auf Sonntag nicht. Der großen Mühleisen-Orgel können keine Töne mehr entlockt werden. Noch nicht einmal die Lautsprecheranlage funktioniert. Auch die Glocken müssen derzeit schweigen. Pech hat außerdem, wer die aktuelle Uhrzeit an der Kirchturmuhr nachschauen will. Die stimmt momentan nur noch zweimal pro Tag. Einzelne Dinge würden schon mal ausfallen, so Stiftskirchenpfarrer Vosseler, aber die ganze Elektronik auf einmal, durch einen Blitz aus heiterem Himmel - das hat der Theologe so noch nicht erlebt.

Nach Blitzeinschlag: Pfarrer muss improvisieren

"Kerzen brennen ja immer bei Gottesdiensten - zumindest auf dem Altar", so Matthias Vosseler im Interview mit dem SWR. Der Pfarrer geht davon aus, dass spätestens in einigen Wochen wieder alles repariert ist - die Probleme also nicht bis in die dunkle Jahreszeit andauern. Derzeit muss er aber schon improvisieren. Dabei vertraue er auf den Heiligen Geist - der wehe und schenke gute und kreative Ideen: Beim Gottesdienst wird jetzt nicht zu Orgelmusik, dafür aber zu Klavierbegleitung gesungen und bei Gebeten spricht der Pfarrer mit etwas lauterer Stimme als sonst.

Wie groß der Schaden ist, sei derzeit noch unklar, heißt es bei der Stiftskirchen-Gemeinde. Das müssten Fachleute klären. Die Kirche hatte zum Glück einen Blitzableiter. "Viel schlimmer hätte es werden können, wenn der Blitz eine Menschenmenge im Freien getroffen hätte", sagt Matthias Vosseler. "So gesehen war es vielleicht sogar noch Gnade und ein Geschenk, dass es erst mitten in der Nacht die Kirche getroffen hat." Am Wochenende waren bei der CSD-Demonstration Hunderttausende Menschen in der Stuttgarter Innenstadt.

700 Jahre Stuttgarter Stiftskirche

Der Schaden durch den Blitzschlag ist beträchtlich - aber immer noch harmlos, wenn man an den Zweite Weltkrieg denke. In dem seien 80 Prozent der Stuttgarter Innenstadt und der Stiftskirche zerstört worden, so der Pfarrer der Stiftskirche. Die Menschen hätten es in der jahrhundertelangen Geschichte der Kirche immer wieder geschafft, dass die Kirche neu leuchten und glänzen konnte. Matthias Vosseler geht davon aus, dass das auch diesmal wieder gelingt. Denn dieses Jahr feiert die Stiftskirche offiziell ihr 700-jähriges Bestehen.