Beim Christopher Street Day werden am Samstag in Stuttgart rund 500.000 Zuschauer erwartet. Das sind laut Veranstalter mehr als je zuvor. Das hat Auswirkungen nicht nur auf den Verkehr.

Die Veranstalter des Christopher Street Days in Stuttgart rechnen mit rund einer halben Million Besucherinnen und Besucher. 131 Formationen sollen an der Demonstration teilnehmen. Darunter der VfB Stuttgart, die Deutsche Bahn und andere. Da die Parade in diesem Jahr so groß wie nie sein soll, gibt es für den Demonstrationszug eine neue Route durch die Innenstadt.

Im vergangenen Jahr waren so viele beim CSD in Stuttgart wie nie zuvor. Dieses Jahr soll die Parade noch größer werden. Die Interessengemeinschaft (IG) CSD Stuttgart erwartet rund 40.000 Teilnehmende. Insgesamt werden rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauern erwartet.

Die diesjährige CSD-Demonstration steht unter dem Motto "Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark." Damit will die LSBTIQ-Community ein Zeichen setzen: Für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Außerdem soll das Motto eine Reaktion darauf sein, dass queere Personen immer häufiger angegriffen und beleidigt werden.

Wofür stehen LGBTIQ und LSBTTIQ? LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer. Daneben existieren ähnliche Abkürzungen, im Deutschen ebenfalls geläufig: LSBTTIQ für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer.

Ab 12 Uhr beginnt die Aufstellung der CSD-Demonstration in der Rotebühlstraße. Zwischen 15 und 18:30 Uhr zieht der Demonstrationszug durch die Innenstadt. Von 18:30 bis 19 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Schlossplatz geplant. Danach soll bei einer Hocketse auf dem Markt- und Schillerplatz gefeiert werden. Außerdem gibt es eine CSD-Infomeile mit Informationen aus der Community.

Passend zum CSD hat der Flughafen Stuttgart seine Terminals in den Regenbogenfarben beleuchtet. Menschen unabhängig von Alter, Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung seien willkommen. Pressestelle Flughafen Stuttgart

Die Polizei hat die Zahl der Einsatzkräfte nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Uniformiert, in zivil, mit dem Motorrad oder zu Fuß seien die Beamtinnen und Beamten im gesamten Stadtgebiet präsent. Man hoffe, dass der Tag ruhig und friedlich verlaufe. Trotzdem ist die Polizei nach eigenen Angaben auf eventuelle Störungen vorbereitet, dabei stehe vor allem der Schutz der queeren Community im Fokus.

Gerade auf dem Weg von der Veranstaltung nach Hause sollten queere Personen vorsichtig sein, raten Veranstalter und Polizei. Wer angegriffen oder belästigt wird, sollte auf jeden Fall Umstehende auf sich aufmerksam machen und die Polizei rufen oder Zeugen bitten die Polizei zu rufen. Außerdem sei es wichtig, im Nachgang auf jeden Fall Anzeige zu erstatten, erklärt Stephan Widmann von der Polizei Stuttgart.

Der Demonstrationzug beginnt um 15 Uhr. Trotzdem gibt es bereits ab Samstagvormittag um 9 Uhr Verkehrsbehinderungen - wie beispielsweise die Theodor-Heuss-Straße und die Rotebühlstraße, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch der öffentliche Verkehr ist an diesem Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt eingeschränkt: Wegen Bauarbeiten ist die S-Bahn-Stecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Österfeld gesperrt.

Für den Bus-Ersatzverkehr ist eigentlich eine Route über die Rotebühlstraße vorgesehen, doch weil diese wegen des Demo-Zugs bereits ab dem Morgen gesperrt ist, können die Ersatzhaltestellen nicht wie geplant angefahren werden. Als Ersatz sollen die SSB-Haltestellen Marienstraße (Ersatz für Haltestelle Feuersee) und Schwabstraße (ebenfalls etwas verlegt) angefahren werden. Auch die Buslinien 41, 42, 43, 44 und 92 sind während der Demonstration von Straßensperrungen betroffen, heißt es beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS).