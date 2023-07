Heftiges Gewitter zieht über die Region: Blitzeinschläge in Reutlingen

Das heftige Gewitter in der Nacht auf Mittwoch hält Polizei und Feuerwehr immer noch auf Trab. In Pfullingen (Kreis Reutlingen) hat nach einem Blitzeinschlag ein Dachstuhl gebrannt.

Besonders heftig war das Gewitter auf Mittwochnacht laut der Stadt Reutlingen in Gönningen, Bronnweiler, Ohmenhausen (Kreis Reutlingen) aber auch in der Reutlinger Innenstadt. Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet, achtmal schlug der Blitz ein. 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter seien auf die nach tagelanger Hitze ausgetrocknete Erde geprasselt.

Polizei und Rettungskräfte im Dauereinsatz

Auch im Zollernalbkreis und im Kreis Tübingen musste die Polizei wegen des Unwetters rund 100 Mal ausrücken. Umgestürzte Bäume hatten Straßen blockiert und Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei Reutlingen wurden auch viele Dächer beschädigt, etliche Keller liefen voll.

Blitze lösen Feuer aus - 750.000 Euro Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand in Pfullingen (Kreis Reutlingen) mussten zwei Mehrfamilienhäuser geräumt werden. Laut Polizei sind beide Häuser nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 750.000 Euro. Auch Baustellen seien in Mitleidenschaft gezogen worden: Bauzäune und Bauschilder warf der Sturm um.

Am Südbahnhof in Reutlingen, so die Stadt, wurde die Oberleitung durch herabfallende Äste so stark beschädigt, dass der Strom ausfiel. Laut der Reutlinger Feuerwehr schlug achtmal der Blitz im Kreis ein und löste Brände aus.

Ein positives Fazit zieht die Feuerwehr hinsichtlich des neuen Hochwasserschutzes in Reutlingen-Betzingen. Bei vergangenen Unwettern war die Echaz regelmäßig über die Ufer getreten und hatte den Ortskern stark beschädigt.

Stromleitungen abgerissen

in Dußlingen (Kreis Tübingen) sowie in Hechingen (Zollernalbkreis) stürzten laut Polizei Bäume auf die Fahrbahn und rissen Stromleitungen ab. In Hechingen schlug ein Kabel Funken und musst von der Feuerwehr und einem Energieversorger gesichert werden. Bei Haigerloch (Zollernalbkreis) übersah ein 16-jähriger Mofafahrer einen umgestürzten Baum. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Stromausfälle und abgedeckte Dächer

In den Kreisen Rottweil, Sigmaringen und Freudenstadt stürzten wegen heftiger Windböhen etwa Bäume um oder wurden Dächer abgedeckt. Laut Polizei hat das Gewitter die Gemeinden Horb und Loßburg (Kreis Freudenstadt) besonders schwer getroffen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat sich ein Dach gelöst und ein Auto beschädigt. Im Kreis Freudenstadt und im Zollernalbkreis fiel der Strom aus.

Veranstalter muss in Tuttlingen Gelände räumen

In Tuttlingen musste der Veranstalter des "Honbergsommers" auf dem Tuttlinger Hausberg nach Aufzug des Gewitters das Gelände räumen, so die Polizei. Betroffen waren rund 300 Besucher. An der B523 bei Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) müssen zwei Bäume gefällt werden. Wegen der Fällarbeiten kam es auf der Strecke zwischen Tuttlingen und Villingen Schwenningen zu einer kurzzeitigen Straßensperrung.