Ilsfeld: Blitz schlägt in Scheune ein

Starke Unwetter entluden sich am Samstag auch über dem Kreis Heilbronn. In Ilsfeld wurde eine Scheune vom Blitz getroffen, die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht an.

Nach den hohen Temperaturen am Wochenende entluden sich am Samstagabend schwere Unwetter. In Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) schlug der Blitz in eine Scheune ein. Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Bis in die frühen Morgenstunden dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr Ilsfeld nach dem Blitzeinschlag in einer Scheune an. Feuerwehr Ilsfeld Blitzeinschlag: Scheune fängt Feuer Gegen 22 Uhr zog die Gewitterzelle über Ilsfeld, dabei traf ein Blitz eine landwirtschaftliche Holzscheune. Weil darin Stroh- und Heuballen gelagert waren, breitete sich das Feuer rasant aus, innerhalb kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsturz der Scheune nicht mehr verhindern. Feuerwehr Ilsfeld Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden Mithilfe mehrerer Landwirte vor Ort waren die rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren bis etwa 4 Uhr morgens mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Herausforderung: In den dicht gepressten Strohballen befanden sich Glutnester, die nur durch einzelnes Auflösen und Ablöschen der Ballen unter Kontrolle zu bringen waren. Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Ilsfeld daher ein weiteres mal ausrücken, weil aus den bereits abgelöschten Strohhaufen erneut Rauch aufstieg. Den entstandenen Sachschaden schätzt das Polizeipräsidium Heilbronn auf mindestens 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Am Sonntagmorgen muss die Feuerwehr erneut anrücken, um weitere Glutnester zu löschen. Feuerwehr Ilsfeld Weitere Einsätze in der Region Auch im Heilbronner Stadtteil Neckargartach schlug der Blitz ein: Hier fing gegen 22:00 Uhr ein Baum Feuer. Der Brand war schnell gelöscht, es entstand kein weiterer Schaden. Auch im weiteren Verlauf des Gewitters kam die Region Heilbronn-Franken mit einem blauen Auge davon. Neben einem Unfall auf der A81 im Bereich Tauberbischofsheim - vermutlich infolge von Aquaplaning - mit leichtem Sachschaden und einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn im Gebiet Mosbach blieb die Nacht ruhig, wie Sprecher der Polizeipräsidien Aalen und Heilbronn mitteilten.