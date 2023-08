Um sich vor einem Gewitter zu schützen, hatten sich in Unterensingen mehrere Menschen unter einem Baum gestellt. In diesen schlug ein Blitz ein. Mehrere Personen wurden verletzt.

Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Unterensingen (Kreis Esslingen) sind sechs Personen verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag dem SWR. Ersten Polizeiermittlungen zufolge hatten die sechs Schutz unter dem Baum gesucht. Der Baum befindet sich in der Nähe des Ausfluglokals Lindenhöfe.

Nach Blitzeinschlag in Baum in Unterensingen: Hubschrauber im Einsatz

Nähere Angaben zu den Verletzten gibt es bislang noch nicht. Die Polizei wurde kurz nach 15 Uhr alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.