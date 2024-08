Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde abtransportiert und am Mittwochabend am Stadtrand kontrolliert gesprengt.

Bei Bauarbeiten auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Mittwochnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Laut Stadt war die Bombe teilweise in Beton eingeschlossen. Das Kriegsrelikt wurde abtransportiert und im Laufe des Abends auf einem unbebauten Bereich in der Nähe von Kirschgartshausen kontrolliert gesprengt. Zuvor durften mehrere Gebäude in der Nähe des Fundorts nicht verlassen werden, darunter Wohnhäuser und Teile eines Werksgeländes. Eine (...) Sprengung vor Ort hätte für die umliegenden Störfallbetriebe weitreichende Sicherheitsrisiken bedeutet. An einem Ort außerhalb besteht das geringste Risiko für alle Beteiligten. Mannheimer Oberbürgermeister dankt den Einsatzkräften Während der Sprengung in der Nähe von Kirschgartshausen wurde dann ein Sicherheitsradius von 700 Metern eingerichtet. Von dieser Maßnahme betroffene Bürgerinnen und Bürger wurden vor Ort informiert, so die Stadt. Um kurz nach Mitternacht teilte die Polizei dann mit, dass die Bombe kontrolliert gesprengt wurde. Der dazu eingerichtete Sicherheitsradius um die Sprengstelle wurde aufgehoben. Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) dankte am späten Mittwochabend den Einsatzkräften wie Feuewehr, Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst für ihre Arbeit. Sie hätten den ganzen Tag über alles dafür gegeben, eine sichere Sprengung zu organisieren und durchzuführen, so der Politiker. Über den Fortgang der Arbeiten informierte die Stadt Mannheim auf ihrer Webseite.