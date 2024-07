per Mail teilen

Im Niederwald oberhalb von Rüdesheim ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Weil sie gesprengt werden muss, werden die Bundesstraße 42, die rechtsrheinische Bahnstrecke und die Rheinschifffahrt gesperrt.

Die Sperrung gilt nach Angaben der Behörden ab 13 Uhr. Die 125 Kilo schwere Bombe liegt in einem felsigen Waldgebiet unterhalb des Jagdschlosses Niederwald. Experten des Kampfmittelräumdienstes rechnen damit, dass sich die Druckwelle nach der Sprengung nicht zum Boden, sondern in die Luft und Richtung Rhein abbauen wird.

Ein Radius von 1.000 Metern rund um die Fliegerbombe muss abgesperrt werden. Rheingau-Taunus-Kreis/Openstreetmap

Folgen der Detonation der Bombe abfedern

Um diesen Druck zu dämpfen, wird die Bombe mit 20 Tonnen Sand und einer Wasserblase mit 20.000 Litern Wasser abgedeckt. Der zuständige Kreisbrandmeister für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis, Michael Ehresmann, sagte dem SWR, durch die Sicherungsmaßnahmen wolle man dafür sorgen, dass die Bombe möglichst wenig Schaden anrichtet. Die 20.000 Liter Wasser werden mit zwei Feuerwehrautos an die Fundstelle der Bombe gebracht. Dann wird das Wasser in zwei große Säcke gepumpt.



Im Idealfall geht eine Wasser-Sand-Fontäne hoch.

Feuerwehr sucht Gelände mit Wärmebildkameras ab

Um sicher zu gehen, dass keine Menschen mehr im Sperrgebiet sind, werden Feuerwehr und Polizei das Gelände auch aus der Luft absuchen. Drohnen mit Wärmebildkameras werden im Einsatz sein und möglicherweise auch Hubschrauber. Im Moment sichern die Behörden alle Zugänge zum Sperrgebiet, damit keine Spaziergänger oder Ausflügler mehr den Wald betreten. "Sobald der Bereich unter Kontrolle ist, wird die Bombe gesprengt, geplant ist im Moment 14 Uhr", sagt Ehresmann über den Zeitplan.

Bombe könnte Schäden anrichten

Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Bombensprengung trotz der Sicherung Schäden im Wald verursacht, so die Feuerwehr. Sicher sei, dass Bäume in direkter Umgebung in Mitleidenschaft gezogen werden. Man wolle aber verhindern, dass Baum- oder sogar Felssplitter durch die Luft fliegen.