Der Kampfmittelräumdienst hat am Freitagmittag die Weltkriegsbombe, die in der Nähe des Mainzer Unicampus gefunden wurde, entschärft. Tausende Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen, auf den Uni-Campus und in die Firmengebäude.

Video herunterladen (76 MB | MP4) Gegen 13:10 Uhr war der Einsatz beendet. Die Männer vom Kampfmittelräumdienst hatten die zwei Zünder der Weltkriegsbombe entschärft. Danach hob die Polizei alle Sperrungen rund um den Europakreisel wieder auf. Einsatzkräfte danken Bevölkerung Die Polizei, die Feuerwehr und das THW waren zufrieden mit dem Ablauf des Einsatzes. Bis 10 Uhr mussten 3.500 Menschen den Gefahrenbereich verlassen. Die Saarstraße und die Koblenzer Straße wurden gesperrt.

Das ist während der Bombenentschärfung passiert - unser Liveticker zum Nachlesen: Mainz Alles nach Zeitplan So verlief die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Mainz In Mainz wird eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe entschärft. Tausende Menschen mussten ihre Wohnung oder ihren Arbeitsplatz verlassen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Weltkriegsbombe wird zerstört "Die Bombe kommt jetzt ins Zwischenlager nach Koblenz," so Alexander Schäfer vom Kampfmittelräumdienst. Danach werde sie nach Munster in der Lüneburger Heide transportiert. "Dort wird sie in einem Bunker zerlegt und in Scheiben geschnitten“, erklärte Schäfer. Der Sprengstoff wird in einem Hochofen kontrolliert verbrannt. Das letzte Mal, dass er so eine große Bombe entschärft habe, sei vor drei Jahren gewesen, so Schäfer. Der rund 500 Kilogramm schwere amerikanische Blindgänger war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten in der Nähe des Europakreisels in Mainz gefunden worden.