Weil er fälschlicherweise den Eindruck erweckt haben soll, mit einem Star aus der Reality-TV-Serie "Die Geissens" Sex gehabt zu haben, steht ein junger Mann vor dem Heilbronner Amtsgericht.

Der 25-Jährige soll in den sozialen Medien fälschlicherweise den Eindruck erweckt haben, mit dem Reality-TV-Star Shania Geiss Sex gehabt zu haben. Ab Mittwoch muss er sich deshalb wegen Verleumdung vor dem Heilbronner Amtsgericht verantworten. Er soll sich im Internet als milliardenschwerer Rothschild-Erbe ausgegeben haben, der mit einem Vermögen von 23 Milliarden Euro ein Luxusleben führt. Tatsächlich ist der Mann aber Soldat in Ulm, der "lediglich über bescheidene Einkünfte" verfüge, heißt es vom Gericht.

Angeklagter soll angeblichen Chat mit Shania Geiss veröffentlicht haben

Im November 2023 soll der Mann, der aus Heilbronn kommt, auf Instagram einen vermeintlichen Chat-Verlauf zwischen ihm und Reality-TV-Star Shania Geiss veröffentlicht haben. Seinem Account folgen rund 500.000 Menschen. Geiss ist die jüngere Tochter von Robert und Carmen Geiss und aus der gleichnamigen RTL-Dokusoap "Die Geissens" bekannt. Aus dem Instagramverlauf sollte hervorgehen, dass er mit Geiss in einem Club in Kitzbühel sexuelle Handlungen ausgetauscht habe. Laut Gericht soll ihm dabei bewusst gewesen sein, dass es weder an diesem Tag noch zu einem anderen Zeitpunkt ein Treffen zwischen den beiden gab.

Geschichte wurde Zeitungen zugespielt

Der Mann habe sich mit dem angeblichen Sexualkontakt vor seinen Followern brüsten wollen und dabei in Kauf genommen, dass Geiss in der Öffentlichkeit ehrverletzend bloßgestellt wurde, so das Gericht. Laut Anklage soll der 25-Jährige den Inhalt des Chats erfunden und verschiedenen Medien wie der "Bild-Zeitung" und der "Merkur tz Redaktion" angeboten haben, die darüber auch berichteten. Kurz darauf folgte unter anderem von der "tz" eine Richtigstellung auf ihrer Website. Dass die Prominente am Mittwoch selbst vor Gericht sein wird, ist eher unwahrscheinlich.