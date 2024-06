Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:18 Uhr Dunja Hayali in Tübingen: "Mit Empörung kommt man nicht weiter" Die Journalistin Dunja Hayali hat gestern Abend bei der Tübinger Mediendozentur im Festsaal der Universität über Debattenkultur einen Vortrag gehalten- das Interesse daran war riesig. 900 Gäste hatten im Saal Platz. Der Eintritt war frei und so bildete sich vor der Uni Tübingen eine lange Schlange. Eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn waren dann alle Karten weg. Hayalis Rede stand unter dem Titel: "Wenn der Dialog endet, können wir alle einpacken". Sie spricht mit AfD-Anhängern, interviewt Neo-Nazis und Corona-Leugner. Ihr geht es um den Dialog in der Breite der Gesellschaft. Es gelte, so Hayali, "die Meinungen anderer auszuhalten, ohne sie pauschal und vorschnell abzuwerten."

6:09 Uhr Generalbundesanwalt: Mannheimer Messerattacke "spezieller Fall" Generalbundesanwalt Jens Rommel hat den tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz Ende Mai als "individuellen Fall" bezeichnet. Bei dem mutmaßlichen Angreifer, einem 25-jährigen Afghanen, handele es sich um einen radikalisierten Einzeltäter, so Rommel gestern Abend in Karlsruhe. Es sei ein "spezieller Fall", der sich von anderen islamistisch-geprägten Fällen unterscheide. Die Bundesanwaltschaft sieht demnach derzeit keine Anhaltspunkte für eine dschihadistische Einbindung des Mannes. Der Beschuldigte habe zu massiver Gewalt gegriffen, vermutlich, um Kritik am Islam zu unterbinden, so Rommel. Der Tatverdächtige hatte fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen. Ein anderer Beamter schoss den Angreifer nieder. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen wenige Tage nach der Tat übernommen. Zu der Frage, ob der Mann mittlerweile vernehmungsfähig sei, äußerte sich Rommel nicht.

6:05 Uhr DFB-Team in Stuttgart angekommen Gestern Abend ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart angekommen. In der Stuttgarter Arena geht es heute um 18 Uhr im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Ungarn - ein Sieg wäre mit großer Wahrscheinlichkeit gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale. Bei der Ankunft wurden Wirtz, Kroos, Füllkrug und Co. herzlich empfangen. Hier einige Eindrücke: Video herunterladen (72,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Leiche in Unfallauto auf A81 gefunden: War es ein Gewaltverbrechen? Die Polizei hat gestern Abend in einem Unfallauto auf der A81 bei Epfendorf im Kreis Rottweil außer dem schwerstverletzten Fahrer noch eine Leiche auf der Rückbank entdeckt. Die Todesumstände seien noch unklar, ein mögliches Gewaltverbrechen werde geprüft, so ein Polizeisprecher. Laut Polizei Konstanz und Staatsanwaltschaft Rottweil haben andere Verkehrsteilnehmer ausgesagt, dass das Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Dann sei der Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen die Mittelschutzplanken geprallt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, habe man "einen Mann mit schweren, mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen" angetroffen. Der schwerverletzte Fahrer wurde nach SWR-Informationen mit Schnittverletzungen in eine Klinik geflogen. Er sei nicht vernehmungsfähig, sagte uns Polizeihauptkommissar Marcel Ferraro. Die Hintergründe des Unfalls und eines möglichen Gewaltverbrechens seien noch völlig unklar. "Wir schließen aktuell nichts aus", sagte Ferraro.