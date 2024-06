per Mail teilen

Jedes Jahr werden in Baden-Baden die schönsten Rosen gewählt. Eine internationale Jury wählt die Sieger aus knapp 140 Neuzüchtungen aus. Jetzt ist die Gelegenheit für einen Besuch.

Die Rosenblüte im Baden-Badener Rosenneuheitengarten ist zurzeit auf dem Höhepunkt. Die Besucher können zwischen Rosenbögen hindurchschreiten und die Wettbewerbszüchtungen auf den umliegenden Rasenflächen bewundern. Umrahmt wird das Ambiente durch einen herrlichen Ausblick in den Schwarzwald. Für einen Euro Eintritt ist jetzt der beste Zeitpunkt für einen Besuch auf dem Beutig.

Experten aus der ganzen Welt begutachten Rosen

Die schönsten Rosen werden beim internationalen Rosenneuheitenwettbewerb von Experten aus der ganzen Welt begutachtet. Die Bewertung der Rosen erfolgt nach Kriterien wie Gesamteindruck, Blütenqualität, Krankheitsresistenz und Duft. Die Juroren kommen eigens für den Wettbewerb aus ganz Europa, den USA, Kanada, Indien, China und Australien angereist. Insgesamt werden 18 Länder in der Jury vertreten sein. Am kommenden Dienstag, dem Bewertungstag, ist der Garten allerdings für die Öffentlichkeit geschlossen.

Es ist einfach wunderschön hier...

Diese Tatsache nutzten auch Helmut und Iris aus Karlsruhe. Sie sind große Rosenfans und eigens in die Kurstadt gereist, um die Rosen in voller Blüte noch vor dem Wettbewerb erleben zu können. Die Neuzüchtungen werden von den beiden genau unter die Lupe genommen. Vielleicht finden sich ja Anregungen für den eigenen Balkon oder Garten?

Helmut und Iris aus Karlsruhe sind extra für die Rosen nach Baden-Baden gefahren SWR Patrick Neumann

Die Wassermassen der vergangenen Tage haben den Rosen und auch uns Gärtnern schwer zugesetzt

Herr über alle Rosen ist Volker Soethoff vom Baden-Badener Gartenamt. Er gilt mittlerweile international als anerkannter Rosenexperte. Er hatte mit dem Starkregen der vergangenen Tage und Wochen zu kämpfen. Teilweise standen die Rosen sogar unter Wasser. Seine Aufgabe ist es, dass die Rosen zum Wettbewerb allesamt im Bestzustand zu sehen sind.

Rosenexperte Volker Soethoff vom Baden-Badener Gartenamt SWR Patrick Neumann

Der Wettbewerb in Baden-Baden hat eine jahrzehntelange Tradition

Der internationale Rosenneuheitenwettbewerb findet in diesem Jahr zum 72. Mal statt. Wichtigster Preis ist der Ehrenpreis "Goldene Rose von Baden-Baden", der in Deutschland als bedeutendste Auszeichnung für eine Rosenneuzüchtung gilt. Die Bewertung erfolgt am Dienstag durch eine 90-köpfige Jury.

Die Gewinner werden in sechs Rosenklassen ermittelt: Teehybride, Floribundarosen, Miniaturrosen, Bodendeckerrosen, Strauchrosen und Kletterrosen. 139 Rosenneuzüchtungen sind zurzeit in Baden-Baden zu sehen. Es sind Einsendungen von 37 Rosenzüchtern aus der ganzen Welt. Die Pflanzen wurden bereits im Winter 2022/2023 gesetzt.

Parallel zum Rosenneuheitenwettbewerb gibt es Ende Juni wieder die traditionellen Konzerte zur Rosenblüte. Die Baden-Badener Philharmonie musiziert inmitten der Rosen. Im August gibt es im Rosenneuheitengarten auch wieder das sogenannte Mondkino. In der Konzertarena werden auf großer Leinwand an 16 Abenden Filme gezeigt.