Beim internationalen Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden ist die schönste Neuzüchtung des Jahres ausgezeichnet worden. Zur schönsten Rose des Jahres wurde die gelbe Beetrose "Spotlight" gekürt.

"Spotlight" ist eine reichblühende, zartgelbe "Floribunda-Rose". Sie zeichnet sich laut Jury durch einen besonders regelmäßigen Wuchs und eine gute Resistenz gegen Sternruß oder Meltau aus. Spotlight blüht in Büscheln, sie hat einen zarten Duft und ist auch noch im Verblühen schön, stellte die Jury fest. Außerdem macht sie auch noch bei großer Hitze einen gesunden Eindruck.

Züchter Kordes bereits mehrfach erfolgreich

Die Beetrose stammt aus der Zucht der Gärtnerei Kordes in Schleswig-Holstein. Kordes hat schon mehrfach den Wettbewerb um die goldene Rose in Baden-Baden gewonnen. "Spotlight" soll irgendwann auch in den Handel kommen.

Goldene Rose ist ein wichtiger Preis in Europa

Die goldene Rose von Baden-Baden wird von einer internationalen Jury vergeben und gilt als einer der wichtigsten Rosen-Preise in Europa. Zur Bewertung standen unter anderem Teehybriden, Floribundarosen, Miniatur- und Strauchrosen sowie Kletterrosen. Bewertet werden Blüten, Duft und Krankheitsresistenzen der Pflanzen.

Dem Wettbewerb stellten sich über 140 Neuzüchtungen aus aller Welt. Nach Angaben des Gartenamts wurden rund 100 Rosenexperten aus mehr als zwanzig Ländern erwartet. Auch Juroren aus Südkorea, Indien und Australien waren dabei.

Internationale Fachjury bei der Bewertung der Rosen in Baden-Baden SWR Susann Bühler

Der Rosenneuheitengarten in Baden-Baden ist längst Tradition. Seit 1952 gibt es den dazugehörigen Wettbewerb zu den Rosenneuheiten des Jahres.