Ein Autofahrer hat am Sonntag in Nürtingen mehrere Fußgänger an einer Ampel erfasst. Dabei kamen zwei Frauen ums Leben, ein 16-Jähriger und der Fahrer wurden schwer verletzt.

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Autofahrer ungebremst in eine Gruppe Fußgängerinnen und Fußgänger an einer Ampel gerast. Dabei kamen eine 28-jährige und eine 27-jährige Frau ums Leben. Das hat die Polizei dem SWR mitgeteilt. Ein 16-Jähriger, der ebenfalls dort zu Fuß unterwegs war, wurde beim Aufprall schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher doch auch schwer verletzt

Die 28-Jährige verstarb demnach noch an der Unfallstelle. Die 27-Jährige wurde zuvor schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Der Autofahrer wurde selbst auch schwer verletzt. Das teilte ein Polizeisprecher am Montagmittag mit. Nach dem Unfall am Sonntag hatte die Polizei zunächst berichtet, er habe leichte Verletzungen erlitten. Der 54-Jährige sei vermutlich schneller als erlaubt unterwegs gewesen, so die Polizei.

Fest stehe inzwischen auch, dass der Unfallverursacher mit seinem Auto ungebremst gegen eine Hauswand geprallt ist, nachdem er die drei Passantinnen erfasst hatte, so die Polizei am Montagmittag.

Trümmerfeld auf der Bahnhofstraße in Nürtingen 7aktuell

Unfallursache bisher unbekannt, Gutachter vor Ort

Das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen des Verkehrsunfalls mit Todesfolge ermittelt. Die Ursache für den Unfall ist bisher nicht bekannt. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart in die Ermittlungen eingebunden, so die Polizei.

Die Bahnhofstraße und die Europastraße in Nürtingen mussten bis circa 22:30 Uhr gesperrt bleiben. Der Rettungsdienst befand sich laut Mitteilung der Polizei mit zehn Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften.