Der Messer-Attentäter vom Mannheimer Marktplatz war nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft ein radikalisierter Einzeltäter. Es handle sich um einen speziellen, individuellen Fall.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem 25-jährigen Attentäter von Mannheim um einen radikalisierten Einzeltäter handelt. Man sehe bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass er in ein dschihadistisches Netzwerk eingebunden war, sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel beim Jahrespressegespräch am Dienstag. Der 25-Jährige hatte am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz am Infostand einer islamkritischen Organisation insgesamt sechs Menschen mit einem Messer angegriffen. Ein Polizist starb.

Wir gehen davon aus, dass die Tat religiös motiviert war. Der Beschuldigte griff zu massiver Gewalt - vermutlich, um Kritik am Islam zu unterbinden.

Wohnung des Mannheimer Attentäters wurde durchsucht

Der Fall aus Mannheim unterscheide sich deswegen von anderen islamistisch geprägten Fällen. Die Ermittler hatten in der Wohnung des 25-jährigen Afghanen in Heppenheim (Kreis Bergstraße) unter anderem Computer und Speichermedien sichergestellt und ausgewertet. Die Polizei stoppte den mutmaßliche Islamisten mit einem Schuss. Er wird in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt. Offenbar konnte er bisher nicht vernommen werden.

Ein Meer aus Kränzen, Blumen und Kerzen: Laut Stadt ist noch offen, wann und wie der Marktplatz aufgeräumt wird. SWR

Mannheimer Polizist starb nach Einsatz

Der 29-jähriger Polizist Rouven Laur starb kurz nach der Messerattacke an seinen schweren Verletzungen. Die Anteilnahme nach seinem Tod ist groß: Immer wieder legten Passanten auf dem Marktplatz Blumen, Kränze und Kerzen nieder. Mehr als 2.000 Trauergäste haben sich bei einer öffentlichen Trauerfeier im Mannheimer Rosengarten von dem getöteten Polizisten verabschiedet. Hunderte Polizisten nahmen zuvor an einem Trauermarsch durch die Innenstadt teil.

Allgemeinverfügung der Stadt für Marktplatz ist ausgelaufen

Bis zum 16. Juni war der Mannheimer Marktplatz nach einer Allgemeinverfügung der Stadt ein Gedenkort für den getöteten Polizisten und die Verletzten der Messerattacke. Damit hatte die Stadt erreicht, dass dort in dieser Zeit keine politischen Kundgebungen stattfinden durften. Eine Woche nach dem Messerangriff wollte die AfD trotzdem auf dem Marktplatz gegen Islamismus demonstrieren. Die Stadt ging dagegen juristisch vor und bekam vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg recht.