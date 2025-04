Parken in Städten ist aus Sicht der Umwelthilfe zu billig. Die Gebühr für einen Parkschein solle pro Stunde mindestens so hoch sein wie ein ÖPNV-Ticket - so wie in Heidelberg.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Parkgebühren in deutschen Städten als "zu billig". Die Gebühr für einen Parkschein solle pro Stunde mindestens so hoch sein wie die Kosten für eine Einzelfahrt mit Bus und Bahn, das seien etwa 3 Euro. Solange die Parkgebühren bei 1 Euro oder weniger liegen würden, nähmen viele Menschen weiterhin für jede Fahrt das Auto. Die einzigen Städte in Deutschland, die mindestens 3 Euro pro Stunde in ihren Parkzonen verlangten, seien Heidelberg und Osnabrück, erklärte die DUH.

Ein Parkscheinautomat in Mannheim SWR

Heidelberg: Mit mindestens 3 Euro pro Stunde Spitzenreiter

Die Parkgebühren in Heidelberg liegen nach Angaben der Stadt in den bewirtschafteten Parkzonen konsequent bei mindestens 3 Euro pro Stunde. Ziel sei es, den öffentlichen Raum effizienter zu nutzen. "Mit den Parkgebühren wollen wir den Parkdruck in den Innenstadtbereichen reduzieren und Anreize für umweltfreundliche Mobilität schaffen", sagte ein Sprecher der Stadt Heidelberg dem SWR. Seit 2020 sei die Erhöhung der Parkgebühren in zwei Stufen erfolgt, zuletzt auf 1 Euro je 20 Minuten. Dabei handele es sich um eine von insgesamt 30 Maßnahmen aus dem städtischen Klimaschutzaktionsplan, der im Jahr 2019 mit Ausrufung des Klimanotstandes beschlossen wurde.

Mannheim: Höhere Gebühren für Parkscheine als für Parkhäuser

In Mannheim kostet die erste Stunde in einer öffentlichen Parkzone je nach Lage zwischen 1,80 Euro außerhalb der Innenstadt und 3,60 Euro in der City. Die Gebühren für Parkscheine seien bewusst höher als die in den Parkhäusern und Tiefgaragen, so eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Ziel sei eine Verlagerung vom Straßenrand in die Parkhäuser. Weniger Parksuchverkehr steigere die Aufenthaltsqualität, sorge für bessere Luft und erhöhe die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Außerhalb der City könnten auch Tagesparkscheine für 8 Euro gelöst werden. Die Gebühr liege im Städtevergleich im "moderaten Mittelfeld". In Freiburg kostet das Tagesticket beispielsweise 16 Euro.

Weinheim: Parken in der ersten Stunde kostenlos

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist das Parken deutlich billiger als in den Großstädten. Die erste Stunde kostet in der Regel nach Angaben der Stadt nichts, danach fallen pro Stunde 1,50 Euro an. Insgesamt gebe es 1.300 Parkplätze in der Innenstadt. Mit den niedrigen Parkgebühren solle der Weinheimer Einzelhandel gefördert werden, so ein Sprecher der Stadt. Denn das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim (Kreis Bergstraße) würde 4.000 kostenlose Parkplätze bieten.

"Brötchentaste" in Mosbach: Kostenfreies Kurzzeitparken

Rund um die Mosbacher Innenstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) gibt es verschiedene Parkangebote. Bewirtschaftet werden die Parkplätze und Parkhäuser von der Stadt, den Stadtwerken sowie privaten Anbietern. Ziel der Parkraumbewirtschaftung sei es, einer möglichst großen Zahl von Nutzern - insbesondere Kundinnen und Kunden - diesen Parkraum zur Verfügung zu stellen und damit unnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

Seit Sommer vergangenen Jahres gibt es rund um die Innenstadt die sogenannte "Brötchentaste" auf alle Parkmöglichkeiten. Damit können Autofahrer 30 Minuten kostenfrei parken und kleinere Besorgungen erledigen. Doch genau das kritisiert die Umwelthilfe scharf. Sie fordert ein Ende des kostenlosen Parkens im öffentlichen Raum.