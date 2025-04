Kardiologenkongress in Mannheim gestartet

In Mannheim diskutieren seit Mittwoch wieder mehrere tausend Fachleute über Herzerkrankungen. Im Mittelpunkt des Kardiologenkongresses steht die Prävention und der Einsatz von KI.

Wie sich Herzkrankheiten durch eine Impfung etwa gegen Grippe möglicherweise verhindern lassen - das ist eines der großen Themen auf dem Kardiologenkongress im Mannheimer Rosengarten . Am Mittwoch hat die Fachtagung mit rund 9.000 Experten aus dem In- und Ausland begonnen.

Genetik entscheidend für richtige Behandlung

Allgemein sei durch die Präventionsmedizin eine bessere Behandlung möglich, so Ulf Landmesser, Kardiologe und Tagungspräsident des Vereins Deutsche Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung (DGK). Eine besondere Rolle spielt die Forschung zur Genetik: "Durch die Forschung der letzten Jahre hat man ein immer besseres genetisches Verständnis für die Grundlagen von Herzerkrankungen", so Landmesser. Es sei wichtig, die genetischen Ursachen einer Erkrankung zu kennen. Dadurch könne jeder Patient eine maßgeschneiderte Therapie bekommen. Jede Erkrankung kann so möglichst individuell behandelt werden.

KI soll bei Früherkennung helfen

In diesem Jahr steht Künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin besonders im Fokus. Durch die Auswertung von Bildern mithilfe einer KI könnten Herzkrankheiten frühzeitig erkannt werden. Landmesser betont: "Man kann früher sehen, wer einen Herzinfarkt bekommt".

Auch im Alltag können Diagnosen [durch den Einsatz von KI] zuverlässiger gestellt werden.

Impfungen können Herzkrankheiten vorbeugen

Die Ärzte raten auch dazu, sich impfen zu lassen, um auch Herzkrankheiten vorzubeugen. Besonders bei Risikopatienten und Menschen über 60 sei dies wichtig, so Landmesser. Gerade in Deutschland sei die Akzeptanz sich impfen zu lassen ziemlich gering. "Wir liegen hier im unteren Drittel der EU, das liegt sicherlich auch an Corona", so Holger Thiele, Präsident der DGK. Aber schon mit einem Mal impfen, könne man aber hocheffektiv retten.