Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat nach dem ersten Spiel der EURO 2024 in Stuttgart die Atmosphäre im Stadion im SWR als "freudig, freundlich, friedlich" beschrieben. Auch die Public-Viewing-Veranstaltungen im ganzen Land seien friedlich verlaufen. Am Mittwoch stehe in Stuttgart ein Hochrisikospiel an (Deutschland - Ungarn, ab 18 Uhr). Dann würden mehr Polizistinnen und Polizisten eingesetzt als am Sonntag.