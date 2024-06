Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

7:05 Uhr Unfälle, Staus, Behinderungen: Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Werfen wir mal einen Blick auf die Straßen im Land. Von der B10 bei Pforzheim hatten wir bereits berichtet. Besonders Vorsicht fahren solltet ihr zudem auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg - dort befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der mittleren Spur. Auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Mundelsheim und dem Rastplatz Kälbling hat es auf der rechten und mittleren Spur ebenfalls einen Unfall gegeben. Und auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal liegt ein totes Reh auf der mittleren Spur. Außerdem Vorsicht auf der A81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Rottenburg und Horb, dort liegen Reifenteile auf der linken Spur. Eure Route war nicht dabei? Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:32 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg Heute wird das Wetter in Baden-Württemberg hochsommerlich, aber auch schwül. Der Morgen startet mit 11 bis 16 Grad bei Sonnenschein. Am Nachmittag treten dann ein paar Quellwolken in Richtung Odenwald auf, ansonsten ist es sonnig, trocken und heiß: Die Temperatur kann 27 bis 32 Grad erreichen. In den nächsten Tagen kommen dann Schauer und Gewitter bei weiterhin warmem Wetter auf uns zu. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (32,5 MB | MP4) Sendung am Mo. , 17.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:19 Uhr DFB-Team kommt heute nach Stuttgart Schon morgen ist das erste Gruppenspiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft in Stuttgart. Ab 18 Uhr geht es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn. Es ist das zweite Spiel der Gruppenphase. Beim Auftaktspiel dieser Europameisterschaft am Sonntag gelang ein dominanter 5:1 Sieg gegen Schottland. Unter Umständen kann das Team bereits das Weiterkommen perfekt machen. Im Laufe des Nachmittags soll die Mannschaft in Stuttgart ankommen. Die letzten Infos für die Presse gibt es dann um 17:30 Uhr in der Stuttgarter Arena.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Unter dem Motto "Wir müssen reden!" sollen heute viele Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg für Behandlungen geschlossen bleiben. Anstatt eines normalen Behandlungstags sollen vielerorts sogenannte "Sprechtage" stattfinden, bei denen Zahnärzte mit Menschen aus der Politik sowie Patientinnen und Patienten über die Auswirkungen der aktuellen gesundheitspolitischen Entscheidungen und deren Belastungen auf die zahnmedizinische Versorgung vor Ort ins Gespräch kommen. In Tübingen spricht heute im Rahmen der 19. Tübinger Mediendozentur die Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali in ihrem Vortrag über die neue Macht des Populismus, die Dauerempörung im Diskurs und die Kunst des Streitens in einem Kommunikationsklima, das von der Sofort-Verurteilung von Andersdenkenden und Anderslebenden geprägt ist. Die Tübinger Mediendozentur ist eine Kooperation der Universität Tübingen, des Instituts für Medienwissenschaft und des SWR Studios Tübingen. In Stuttgart beginnt das SWR-Dokufestival. Mehr als 25 Filme aus verschiedenen Bereichen in den Stuttgarter Innenstadtkinos gezeigt. 14 davon sind nominierte Filme für den Deutschen Dokumentarfilmpreis, der am 21. Juni verliehen wird. Sendung am Di. , 18.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:00 Uhr Innenminister Strobl: Morgen Hochrisikospiel in Stuttgart BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat nach dem ersten EM-Spiel in Stuttgart am Sonntagabend mit Blick auf die Sicherheit ein positives Fazit gezogen. "Ich kann das nur mit drei Worten beschreiben: freudig, freundlich, friedlich", sagte Strobl gestern Abend im SWR. Im ganzen Land seien Public-Viewing-Veranstaltungen und ähnliches friedlich verlaufen. Morgen stehe in Stuttgart ein Hochrisikospiel an (Deutschland - Ungarn, ab 18 Uhr). Dann würden mehr Polizistinnen und Polizisten eingesetzt als am Sonntag. "Man kann bei uns guten Gewissens zu den Spielen gehen", so Strobl. Zwar gebe es - "wie auch sonst im Leben" - keine 100-prozentige Sicherheit, aber es werde alles für die Sicherheit auf dem Rasen wie für die der Besucherinnen und Besucher getan, versicherte der Innenminister. Die Sicherheitskräfte seien sehr gut vorbereitet. Video herunterladen (105,6 MB | MP4) Sendung am Di. , 18.6.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW