Jetzt neu: Newsletter mit BW-Nachrichten am Morgen abonnieren!

Noch vor dem Frühstück wissen, worüber Baden-Württemberg spricht. Was darüber hinaus wichtig war und wichtig wird - jetzt "SWR Aktuell - der Morgen in Baden-Württemberg" abonnieren.

Ein Überblick über die wichtigsten Nachrichten und Infos für Baden-Württemberg - jeden Morgen in Ihrem Posteingang! Was war am Abend relevant und worüber spricht das Land heute? Außerdem live im BW-Newsticker verfolgen, was der Morgen bringt. Von Montag bis Freitag, immer gegen 6:30 Uhr, mit "SWR Aktuell - der Morgen in BW" auf dem neuesten Stand.

Wissen worüber Baden-Württemberg spricht - der SWR Aktuell Newsletter jeden Morgen in Ihrem Postfach AKTB Online / Montage: SWR

SWR Aktuell - der Morgen in BW: Mit wenigen Klicks anmelden

Nur ein paar Klicks und Sie gehören zu unseren Abonnentinnen und Abonnenten. Willkommen bei SWR Aktuell Baden-Württemberg!

Bleiben Sie auch über den Tag auf dem Laufenden - mit unserem SWR Aktuell Newsletter für den Südwesten am Nachmittag. Aktuell und meinungsstark mit den wichtigsten Nachrichten und einer persönlichen Kolumne.

Mehr von SWR Aktuell? Dann holen Sie sich unsere App für Ihr Smartphone und Tablet. Sie ist im Apple Store und im Google Play Store verfügbar. In der App finden Sie rund um die Uhr regionale Nachrichten für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - personalisiert nach Ihren Bedürfnissen.

SWR Aktuell - der Morgen in RP abonnieren

Sie interessieren sich auch für Nachrichten aus unserem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz? Der Newsletter unserer Kolleginnen und Kollegen bringt Sie morgens von Montag bis Freitag auf den neuesten Stand.