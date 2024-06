Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:39 Uhr Rekordversuch: 60-Jährige durchschwimmt den Bodensee Die Regeln, nach denen Iris Ashman den Versuch wagt, sind streng: Sie darf keinen physischen Kontakt zu ihrem Begleitboot haben, nur im Wasser essen und trinken und sie darf keinen Neoprenanzug tragen! Trotzdem ist die 60-jährige Extremschwimmerin gestern um 11:50 Uhr in den Bodensee in Bodman (Kreis Konstanz) gestiegen und schwimmt seither unermüdlich in Richtung Bregenz (Vorarlberg) - auf einer Strecke von rund 64 Kilometern. Nach SWR-Informationen befand sich die Schwimmerin mit ihrem Begleitboot kurz vor 5 Uhr heute Morgen auf Höhe Friedrichshafen. Bodman/Bregenz Von Bodman-Ludwigshafen nach Bregenz 60-jährige Schwimmerin will Bodensee längs durchqueren Iris Ashman hat schon den Ärmelkanal von Großbritannien nach Frankreich durchschwommen. Nun will sie den Bodensee längs durchqueren, von Bodman nach Bregenz.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Stuttgart wird heute der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre fortgesetzt. Der Ausschuss befasst sich mit dem "Handeln des Innenministers und des Innenministeriums im Fall des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg und Beurteilungs-, Beförderungs- und Stellenbesetzungsverfahren in der Polizei Baden-Württemberg". In Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) findet am Abend eine Informationsveranstaltung für Haus- und Grundstückseigentümer, die vom Hochwasser betroffen waren, statt. Dabei werden Fachleute aus dem Katastrophenschutz, von Versicherungen und aus der Verwaltung Auskunft geben. Morgen ist eine ähnliche Veranstaltung in Schorndorf geplant. Am Herrschaftsbucktunnel in Rheinfelden (Kreis Lörrach) sollen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dazu wird die Autobahn 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost bis Freitag jeweils von 18 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

6:10 Uhr EM mit Traumsieg für Deutschland gestartet Weil's so schön war, ein kurzer Reminder: Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat am Freitag begonnen. Und das mit einem 5:1 Traumstart für die Deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland. Tausende Fans feierten den Sieg auch in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Die erste Vorrunde ist also im vollen Gange und am Sonntag fand auch das erste Spiel in Stuttgart statt. Slowenien und Dänemark trennten sich 1:1. Am Mittwoch heißt es dann wieder mitfiebern für Deutschland gegen Ungarn, ab 18 Uhr spielt die Deutsche Elf in Stuttgart. Unterstützung erhält die Mannschaft auch vom Fernsehturm: Der leuchtet während der Fußball-EM ab dem Einsetzen der Dunkelheit in Schwarz-Rot-Gold. Video herunterladen (73,2 MB | MP4)