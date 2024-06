per Mail teilen

Eine 67-jährige Frau ist in Schwäbisch Gmünd an lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus und sucht Zeugen.

In der Schwäbisch Gmünder Oststadt ist am Freitagabend eine lebensgefährlich verletzte 67-jährige Frau in der Wohnung eines Bekannten gestorben. Woher ihre Verletzungen stammen, ist laut Polizei noch völlig offen. Die Sonderkommission "Park" ermittelt.

Ob sich die Frau die tödlichen Verletzungen bei einem Unfall zugezogen hat oder Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist laut Polizei noch unklar. Der Bekannte der Frau hatte gegen 20 Uhr die Rettungskräfte gerufen, so ein Polizeisprecher am Samstag. Kurz nach deren Eintreffen sei die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei Zeugen und Hinweise: Die 67-jährige Frau ist am Freitagabend in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd ihren tödlichen Verletzungen erlegen. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Polizei B

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen, die die Frau kannten, heißt es in der Mitteilung. Es gehe unter anderem um Hinweise zu den täglichen Gewohnheiten der Frau oder auch zu ihren sozialen Kontakten. Vor allem Menschen, denen die Frau am Freitag aufgefallen ist, sollten sich bei der Kriminalpolizei melden. Inzwischen wurde ein Hinweistelefon eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 67-Jährige mit einem schwarzen T-Shirt, einer grünen Weste mit Kapuze und dunklen Leggins bekleidet. Vermutlich hatte sie auch eine braune Tasche bei sich, so die Polizei weiter.