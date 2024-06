Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:15 Uhr Fußball, Fußball, Fußball: Die Europameisterschaft geht los Die EM-Party beginnt: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland startet heute in München die Fußball-Europameisterschaft. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach den enttäuschenden WM- und EM-Turnieren 2018, 2021 und 2022 besonders unter Druck - vor heimischen Publikum ist der vierte EM-Triumph das große Ziel. Es ist das erste große Fußball-Event im Land seit dem legendären WM-Sommermärchen 2006 und der Frauen-WM 2011. Stuttgart ist einer der zehn Austragungsorte, hier wird unter anderem das Vorrundenspiel Deutschland - Ungarn ausgetragen. Aber nicht nur Stuttgart steht bei der EM im baden-württembergischen Fokus: Mehrere Teams haben ihr Quartier bei uns aufgeschlagen, unter anderem die Dänen, die während des Turniers in Freudenstadt wohnen.

6:09 Uhr Anklage gegen Musiker Xavier Naidoo wegen Volksverhetzung erhoben Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen den Musiker Xavier Naidoo Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Einem 52-jährigen Musiker aus Mannheim werde vorgeworfen, im März 2021 über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben, teilte die Behörde gestern ohne Nennung des Namens mit. Bereits im Juli 2023 war gegen Naidoo wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben worden. Er soll zwischen Anfang Dezember 2020 bis Ende April 2021 ebenfalls über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte in Form von Texten, einer eigenen Audiobotschaft sowie durch Verlinkung zu anderen Videos veröffentlicht haben. Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen zugrunde. Mannheim Beschuldigter soll Holocaust geleugnet haben Xavier Naidoo aus Mannheim wegen Volksverhetzung angeklagt Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat am Donnerstag Anklage gegen einen Musiker erhoben. Es handelt sich dabei um den bekannten Sänger Xavier Naidoo. Das bestätigten seine Anwälte.

6:07 Uhr Bundesinnenministerin Faeser bei Trauerfeier für getöteten Polizisten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird zu der Trauerfeier für den in Mannheim bei einem Messerangriff tödlich verletzten Polizisten Rouven Laur erwartet. An der Veranstaltung heute in Mannheim werden zudem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) teilnehmen, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Bei den Gästen der Veranstaltung im Congress Center Rosengarten handelt es sich laut einer früheren Mitteilung der Polizei unter anderem um Angehörige und Polizisten. In unmittelbarer Nähe auf dem Friedrichsplatz wird es demnach eine Außenübertragung der Veranstaltung geben. Dort werden auch Kondolenzbücher ausgelegt. Ein 25-jähriger Afghane hatte vor zwei Wochen auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag später seinen Verletzungen.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Für den tödlich verletzten Polizisten Rouven Laur findet heute in Mannheim eine Trauerfeier statt. Bei den Gästen der Veranstaltung im Congress Center Rosengarten handelt es sich laut Polizei unter anderem um Angehörige und Polizisten. In unmittelbarer Nähe auf dem Friedrichsplatz wird es demnach eine Außenübertragung der Veranstaltung geben. Dort werden auch Kondolenzbücher ausgelegt. Der 29 Jahre alte Beamte war vor zwei Wochen im Einsatz von einem Attentäter angegriffen worden. Die heutige Trauerfeier wird ab 10:50 Uhr im Fernsehprogramm des SWR, auf SWR.de, in der SWRAktuell-App und auf Facebook übertragen. Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland um 21 Uhr in München startet heute die Fußball-Heim-EM. Bis 14. Juli finden 51 EM-Spiele in zehn deutschen Städten statt, unter anderem in Stuttgart. Nach einem tödlichen Schuss aus einer abgesägten Schrotflinte auf seinen Nachbarn steht heute ein Mann aus Stuttgart wegen Mordes vor dem Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, Mitte Dezember vergangenen Jahres seinen 45 Jahre alten Nachbarn auf dessen Balkon ermordet zu haben. Das Motiv: ein persönlicher Konflikt, schätzen die Ankläger.