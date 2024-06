BW-Newsticker am Morgen: Islamistische Propaganda vor der EM, Schmäh-Plakate in Reutlingen, Panne bei Kommunalwahl

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

7:19 Uhr Verwaltung soll digitaler werden Die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich auf einen Plan geeinigt, wie die Verwaltung in den nächsten Jahren digitaler werden soll. Ab 2028 sollen alle einen digitalen Account bekommen, mit dem dann zum Beispiel der Personalausweis beantragt werden kann. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist es in vielen Bereichen das Ende der Zettelwirtschaft. Dieser Plan ist aber noch nicht final: Über die neue Fassung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes sollen Bundestag und Bundesrat morgen abstimmen. Sendung am Do. , 13.6.2024 5:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:53 Uhr Brand auf Baustelle in Heidelberg Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat es gestern auf einer Baustelle gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren offenbar Schweißarbeiten auf dem Flachdach eines Rohbaus die Ursache für das Feuer. Demnach führten die Schweißarbeiten zu Funkenflug auf Dämmwolle, die daraufhin zu brennen begann. Daraus habe sich ein größerer Brand entwickelt, so die Polizei. Laut Feuerwehr fingen Bitumenbahnen - ein beschichtetes Material, um Dächer abzudecken - und Styroporplatten Feuer. Von weitem war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es gab keine Verletzten. Heidelberg Starke Rauchentwicklung - Gasflasche explodiert Schweißarbeiten lösen Brand auf Baustelle in Heidelberg aus In Heidelberg-Rohrbach hat es am Mittwoch auf einer Baustelle gebrannt. Eine riesige Rauchwolke war zu sehen. Offenbar waren Schweißarbeiten die Ursache. Sendung am Mi. , 12.6.2024 19:00 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim - Regionalnachrichten

6:45 Uhr Panne in Rastatt: Briefwahlunterlagen nicht versendet Bei der Kommunalwahl am Sonntag in Rastatt konnten rund 1.000 Menschen ihre Stimme nicht abgeben. Der Grund für die Panne: Sie hatten Briefwahl beantragt, aber die Stimmzettel nie bekommen. Ein beauftragter externer Dienstleister hatte laut der Stadt die Wahlunterlagen nicht versendet. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, beinhaltete der Vertrag mit der Firma allerdings nicht explizit die Kommunalwahlunterlagen. Deshalb bekamen viele Wählerinnen und Wähler nur die Unterlagen für die Europawahl. Unklar ist, welche Folgen die Panne für das Wahlergebnis hat und ob die Wahl wiederholt werden muss. Rastatt Panne bei Briefwahlzustellung Kommunalwahl in Rastatt: 1.000 Menschen konnten nicht wählen Bei der Kommunalwahl am Sonntag in Rastatt konnten rund 1.000 Menschen ihre Stimme nicht abgeben. Der Grund für die Panne: Sie hatten Briefwahl beantragt, aber die Stimmzettel nie bekommen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mi. , 12.6.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:34 Uhr Leichtathletik-EM: Weitspringerin Mihambo gewinnt Gold Malaika Mihambo hat der deutschen Leichtathletik-Auswahl am letzten EM-Tag in Rom als beste Weitspringerin Europas doch noch die erste Goldmedaille beschert. Die 30-Jährige gebürtige Heidelbergerin von der LK Kurpfalz gewann mit 7,22 Metern wie schon 2018 in Berlin den Titel. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin blieb gestern im Olympiastadion von Rom nur acht Zentimeter hinter dem besten Sprung ihrer Karriere. "Jetzt freue ich mich noch mehr auf Paris", sagte Mihambo mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele.

6:29 Uhr Wetteraussichten für Donnerstag: Bis zu 22 Grad warm Wer heute früh schon raus musste, dürfte es gemerkt haben: Es ist frisch in Baden-Württemberg bei einstelligen Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad. Im Verlauf des Tages wird das ein wenig besser: Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 16 und 22 Grad, dabei wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. 22 Grad erreichen wir entlang des Rheins. Und es bleibt in der Regel auch trocken, Schauer bleiben die Ausnahme.

Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:18 Uhr Mitarbeitende an Unikliniken in BW erneut im Warnstreik Nach erneut gescheiterten Verhandlungen bestreikt die Gewerkschaft ver.di wieder die Unikliniken im Land. Seit gestern und an den kommenden Tagen kommt es erneut zu Warnstreiks an den Unikliniken in Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen. Die Notversorgung sei aber weiterhin gewährleistet, hieß es. In Ulm ist für heute Mittag eine Kundgebung auf dem Ulmer Weinhof mit anschließendem Protestmarsch zum Uniklinikum am Michelsberg geplant. Baden-Württemberg Notfallversorgung sichergestellt Erneute Warnstreiks an den Unikliniken in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di hat zu weiteren Streiks an den Unikliniken aufgerufen. Die Notversorgung sei jedoch weiterhin gewährleistet. Sendung am Mi. , 12.6.2024 12:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und die Präsidentin des Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Beate Bube, stellen am Vormittag im Landtag den Verfassungsschutzbericht vor. Am Stuttgarter Flughafen geht ab heute die neue steilere Abflugroute in Betrieb, obwohl die Fluglärmkommission dagegen gestimmt hatte. Auch die Beschränkung von zwei Flügen pro Stunde entfällt. Vertreter der Sparkassenbranche und der Landespolitik werden heute in Freiburg unter anderem über das Thema Wohnen sprechen. Beim Landes-Sparkassentag wird auch Bauministerin Nicole Razavi (CDU) erwartet. Der Bundestag in Berlin befasst sich heute mit der tödlichen Messerattacke in Mannheim vom 31. Mai. Die CDU/CSU-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel "Betroffenheit reicht nicht - Klare Konsequenzen aus dem Terror von Mannheim ziehen" vorgelegt. Bei dem Angriff war der Polizist Rouven Laur im Einsatz verletzt worden und wenige Tage später gestorben. Am Freitag richten Polizei und Angehörige in Mannheim eine Trauerfeier für den 29-Jährigen aus, die der SWR übertragen wird.

6:01 Uhr Islamistische Propaganda vor der EM in Deutschland Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft drohen islamistische Terroristen nach SWR-Informationen mit möglichen Anschlägen in Stadien. Darauf hat der baden-württembergische Verfassungsschutz hingewiesen, der heute mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) seinen neuen Jahresbericht vorstellt. Der IS-Ableger "Islamischer Staat Provinz Khorasan" veröffentlicht anlässlich der Fußball-EM offene Drohungen: zu sehen ist in einem Propagandamagazin ein bewaffneter Kämpfer in einem Stadion, dazu der Hinweis auf die EM-Austragungsorte Berlin, Dortmund und München. Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube spricht gegenüber dem SWR von einer hohen abstrakten Gefährdungslage. Es gebe zwar keine konkreten Hinweise auf Anschläge, allerdings würden im Internet bezogen auf die EM Pläne durchgespielt. Jedes Großereignis sei für Extremisten eine Plattform, um ihre Botschaften zu verbreiten.