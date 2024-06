per Mail teilen

Am Freitag beginnt die Fußball-EM. Im Vorfeld drohen Islamisten mit möglichen Anschlägen in Stadien, warnt der Verfassungsschutz, der heute den Jahresbericht 2023 vorstellt.

Kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft drohen islamistische Terroristen nach SWR-Informationen mit möglichen Anschlägen in Stadien. Darauf hat der baden-württembergische Verfassungsschutz hingewiesen, der heute mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) seinen neuen Jahresbericht vorstellt. Der IS-Ableger "Islamischer Staat Provinz Khorasan" veröffentlicht anlässlich der Fußball-EM offene Drohungen: zu sehen ist in einem Propagandamagazin ein bewaffneter Kämpfer in einem Stadion. Dazu gibt es einen Hinweis auf die EM-Austragungsorte Berlin, Dortmund und München.

Keine konkreten Hinweise auf Anschläge

Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube spricht im SWR von einer hohen abstrakten Gefährdungslage. Es gebe zwar keine konkreten Hinweise auf Anschläge, allerdings würden im Internet bezogen auf die EM Pläne durchgespielt. Jedes Großereignis sei für Extremisten eine Plattform, um ihre Botschaften zu verbreiten. Dies könne radikalisierend auf Einzeltäter wirken. Der Verfassungsschutz arbeitet bei der EM in einer Sonderorganisation mit der Polizei zusammen.

Verfassungsschutzbericht: Mehr "Reichsbürger" in Baden-Württemberg

Aber nicht nur die Islamisten-Szene bereitet den Verfassungsschützern im Land Sorge, sondern auch die zunehmende Zahl der sogenannten Reichsbürger - und Reichsbürgerinnen. Denn unter den mittlerweile insgesamt rund 4.000 erfassten Anhängern sei der Frauenanteil auffällig hoch, heißt es im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023. Im vergangenen Jahr seien 200 Männer und Frauen dazugekommen, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen.

Lag der Frauenanteil bislang bei etwas weniger als einem Drittel, so legte er laut der Behörde im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 38 Prozent zu. Ursache dürfte vor allem die Zeit der Corona-Proteste sein, analysieren die Verfassungsschützer.

Die gesamte Bewegung gilt als sicherheitsgefährdend und wird seit Herbst 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet. Bundesweit wird die Zahl der "Reichsbürger" auf mehr als 23.000 geschätzt. Das Landesamt stuft rund zehn Prozent der baden-württembergischen Anhänger als gewaltorientiert ein.

Zunehmende Radikalisierung

Ein Teil der Protestbewegung hat sich dem Bericht zufolge auch weiter radikalisiert. Die baden-württembergische Szene bestehe zu drei Vierteln aus Einzelpersonen, rund 25 Prozent hätten sich zusammengeschlossen. Es gebe aber eine hohe Anschlussfähigkeit zu anderen Milieus, wie dem der sogenannten Querdenker. Der Bericht führt zudem Mischszenen unterschiedlicher extremistischer Strömungen auf. So würden beispielsweise Ansichten der "Reichsbürger" mit jenen der antisemitischen und staatsfeindlichen QAnon-Bewegung angereichert. Diese Szenen, deren Erzählungen sich zum Teil leicht kombinieren und erweitern ließen, erreichten und beeinflussten auch die demokratische Mitte, warnen die Verfassungsschützer.

Weitere Razzien im Zusammenhang mit Prinz-Reuß-Gruppe

Derzeit sorgen wiederholte Durchsuchungen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Terrorgruppe um den "Reichsbürger"-Ideologen Heinrich XIII. Prinz Reuß für Schlagzeilen. Zuletzt waren Beamte des Bundeskriminalamts und der Landespolizei Baden-Württemberg unter anderem in einem Waldgebiet bei Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) im Einsatz. Bei einer Razzia in drei Bundesländern gegen mutmaßliche Unterstützer der "Reichsbürger"-Gruppe hatte ein Großaufgebot der Polizei insgesamt sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein durchsucht.

Öffentlich bekanntgeworden war die Gruppe um Prinz Reuß infolge einer großangelegten Anti-Terror-Razzia Ende 2022. Dutzende Menschen wurden seitdem in dem Zusammenhang festgenommen. An den Oberlandesgerichten Frankfurt am Main und Stuttgart laufen schon Prozesse dazu.