Razzia in der „Reichsbürger“-Szene im Landkreis Calw

Im Landkreis Calw hat es mehrere Durchsuchungen in der "Reichsbürger"-Szene gegeben. Laut Informationen der Bundesanwaltschaft gibt es einen Zusammenhang mit dem Fall Prinz Reuß.

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag im Landkreis Calw mehrere Wohnungen durchsucht. Demnach besteht ein Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die "Gruppe Reuß". Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Nach SWR-Informationen öffnete das SEK in einem Fall gewaltsam eine Tür. Anwohner haben dieses Geräusch offenbar für einen Schusswechsel gehalten.

SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt über den Stand der Ermittlungen:

Ehepaar aus Landkreis Calw im Visier der Ermittler

Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Rädelsführer der Gruppe, Rüdiger von Pescatore. Ein Ehepaar aus dem Landkreis Calw steht im Verdacht, Rüdiger von Pescatore logistisch unterstützt zu haben. Der 73-jährige Mann und die 63-jährige Frau sollen unter anderem ein Auto und einen Versammlungsraum zur Verfügung gestellt haben. Aus diesem Grund wurde ihre Wohnung durchsucht. Sie sind nicht festgenommen worden.

Großes Polizeiaufgebot bei Razzien in Calw in der "Reichsbürger"-Szene

Durchsuchungen in Bad Teinach und in Althengstett

Nach dpa-Informationen wurden Wohnräume der beiden Beschuldigten in Althengstett und Bad Teinach (beide Kreis Calw) durchsucht sowie dortige Grundstücke. Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht, der Gruppe um Prinz Reuß zum Jahreswechsel 2021/2022 Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Die weibliche Beschuldigte soll zudem einem von ihnen im Herbst 2021 ein Auto überlassen haben.

Suche nach Waffen und Munition in Althengstett?

Laut Informationen der Stuttgarter Zeitung fuhr die Bundespolizei in Althengstett (Kreis Calw) für Ermittler des BKA unter anderem Gabelstapler auf. Dies lege den Verdacht nahe, dass nach Waffen und Munition gesucht wird.

Bundesweite Durchsuchungen in drei Bundesländern

Mit einer Razzia geht die Bundesanwaltschaft an mehreren Orten in Deutschland gegen mögliche Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe um den "Reichsbürger"-Ideologen Heinrich XIII. Prinz Reuß vor. Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht seit dem frühen Dienstagmorgen sieben Objekte und drei Grundstücke in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Es sollen über 700 Beamte beteiligt sein.

