Bei Hofweier im Ortenaukreis ist ein 37-jähriger Rollerfahrer auf der B3 tödlich verunglückt. Die Polizei geht davon aus, dass er einen herannahenden Lkw übersehen hat.

Am frühen Freitagnachmittag ist ein Rollerfahrer beim Auffahren auf die B3 so schwer verunglückt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Laut Polizei sei der 37-jährige Rollerfahrer zwei vor ihm fahrenden Autos gefolgt. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße B3 habe er dann einen Lkw übersehen, welcher ihm aus Richtung Offenburg entgegenkam. Der Lastwagenfahrer soll nach ersten Erkenntnissen versucht haben, auszuweichen. Trotzdem kollidierte der Lkw mit dem Roller.

Technisches Hilfwerk leitet Verkehr um

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden. Von Offenburg kommend standen Autofahrerinnen und Autofahrer längere Zeit im Stau. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz, um den Verkehr von der Bundesstraße abzuleiten. Am frühen Abend habe sich die Verkehrslage rund um die Unfallstelle wieder beruhigt, sagte die Polizei Offenburg auf SWR-Nachfrage.