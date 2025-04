Bereits seit Anfang der Woche wird auch in BW vermehrt geblitzt. Allein am Mittwoch wurden laut Innenministerium mehr als 546.000 Fahrzeuge überprüft.

Beim sogenannten Blitzermarathon sind am Mittwoch in Baden-Württemberg 15.317 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden (2024: 13.659). Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. 273 Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, als 113 Fahrverbote drohten.

Landesweit kontrollierten mehr als 1.400 Beamtinnen und Beamte an insgesamt 612 eingerichteten Messstellen die Geschwindigkeit. Dabei überprüften sie mehr als 546.000 Fahrzeuge. Im Vorjahr wurde bei rund 408.000 Fahrzeugen Geschwindigkeit gemessen. Diesmal gab es nach Angaben des Innenministeriums auch mehr Messstellen.

Blitzermarathon für mehr Sicherheit auf den Straßen

Der Blitzermarathon am Mittwoch war Teil der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche, die noch bis zum 13. April geht. Mit der Aktion wollen Polizei und Kommunen vor allem ein Signal für mehr Rücksichtnahme und Sicherheit auf den Straßen setzen.

"Zu schnelles Fahren ist weiterhin die Unfallursache Nr. 1 im Straßenverkehr. 117 Menschen, die im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen starben, könnten noch leben, wenn nicht zu schnell gefahren worden wäre. Deshalb setzen wir auch auf Überwachung", erklärte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Geschwindigkeitskontrollen erhöhten die Verkehrssicherheit und seien keine "Abzocke" des Staates, so Strobl weiter.

Baden-Württemberg beteiligt sich jährlich an mehreren Kontrollwochen im Straßenverkehr. Dabei geht es mal um Geschwindigkeit, aber auch die Verkehrstüchtigkeit oder Handys am Steuer werden kontrolliert.