Erstmals werden in Singen (Kreis Konstanz) unter anderem auch zwei Stolpersteine für Angehörige der Minderheit der Jenischen gelegt. Mit mehr als 800 Angehörigen zählt die Stadt zu den größten Gemeinschaften in Baden-Württemberg. Die zwei Stolpersteine, die am Donnerstag verlegt werden, erinnern an die jenischen Brüder Kaspar und Alois Jakob Hartmann. Kaspar Hartmann, der ältere der Brüder aus der Gemeinschaft der Jenischen, wurde 1941 verhaftet. Er wurde in das Konzentrationslager (KZ) Dachau überstellt und ein Jahr später im KZ Mauthausen im Alter von noch nicht ganz 30 Jahren ermordet. Der fünf Jahre jüngere Bruder, Alois Jakob Hartmann, wurde 1942 verhaftet. Auch er kam ins KZ: zunächst nach Dachau, dann weiter nach Sachsenhausen. Schließlich wurde auch er ermordet - im KZ Majdanek, im deutsch besetzten Polen. Stolpersteine für Kaspar und Alois Hartmann Am Donnerstag wird ein Stolperstein für Kaspar Hartmann verlegt. Der Angehörige der Gemeinschaft der Jenischen in Singen wurde von den Nationalsozialisten in einem KZ umgebracht. Tamara Hölzl, Großnichte der Hartmann Brüder Die Brüder Hartmann hatten keinen festen Wohnsitz und wurden beide wegen des Vorwurfs "unerlaubtes Herumziehen" von den Nationalsozialisten festgenommen. Jenische leben seit Jahrhunderten in Deutschland. Ihre Ursprünge haben sie als fahrendes Volk, die genaue Herkunft ist wissenschaftlich jedoch nicht geklärt. Bis heute wird ihre Sprache, Musik und Geschichte meist nur mündlich innerhalb der Familien überliefert. Wer sind die Jenischen? Die Jenischen sind eine Volksgruppe ehemals fahrender Handwerker und Händler. Sie haben eine eigene Kultur, eine eigene Sprache und sind seit Jahrhunderten Teil der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Minderheit zählt in Deutschland rund 200.000 Angehörige, ihre Geschichte wird meist mündlich überliefert und ist noch wenig erforscht. Acht Schülerinnen und Schüler der Zeppelin-Realschule in Singen haben im Rahmen einer Geschichts-AG die Recherchen für die zehn Stolpersteine gemacht und dabei auch Hintergründe zur jenischen Gemeinschaft recherchiert. Alois Hartmann wurde 1942 von den Nationalsozialisten wegen "unerlaubten Herumziehens" festgenommen. Ein Jahr später wurde er im KZ Majdanek umgebracht. Tamara Hölzl, Großnichte der Hartmann Brüder Stolpersteine sollen an Menschen erinnern, die zwischen 1933 und 1945 aufgrund ihres Glaubens, ihrer politischen Ansichten oder Lebensweisen verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet worden sind. Man sei stolz, dass es nun endlich auch Stolpersteine für Angehörige der Jenischen gebe, heißt es von der Stadt. Bei der Verlegung der Stolpersteine wird auch die Großnichte der Hartmann-Brüder, Tamara Hölzl, dabei sein.