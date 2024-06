Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

6:30 Uhr Verkehrslage in BW Heute Morgen gibt es vor allem Probleme auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe. Da hat sich ein Unfall ereignet, der im Moment aufgenommen wird. Zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord staut es sich deshalb auf über fünf Kilometer. Der Zeitverlust beträgt jetzt schon 50 Minuten. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Mi. , 12.6.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:20 Uhr So wird das Wetter in BW Heute Vormittag scheint vielerorts in Baden-Württemberg noch die Sonne. In Ostwürttemberg und Richtung Voralpen ziehen Wolkenfelder auf. Am Nachmittag können sich örtlich einzelne Schauer und Gewitter bilden - vor allem auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 14 bis 21 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in BW Die Gewerkschaft ver.di ruft nach einer zweiten Verhandlungsrunde die Beschäftigten der vier Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen erneut zum Warnstreik auf. Es sei wieder mit Verschiebungen von geplanten Operationen und Bettenschließungen zu rechnen. Über Notdienstvereinbarungen sei eine sichere Versorgung aller Patientinnen und Patienten gewährleistet. Die Uniklinik Ulm beginnt mit dem Warnstreik am 12. Juni, die drei anderen Unikliniken ab dem 13. Juni. Bei der heutigen Sitzung des baden-württembergischen Landtags geht es unter anderem auch um die Hochwasser-Situation. Vor rund eineinhalb Wochen stand in vielen Orten wegen starker Regenfälle das Wasser auf den Straßen. Auf Antrag der Grünen diskutieren die Fraktionen heute, wie Kommunen besser gegen Hochwasser geschützt werden können. Am diesjährigen Anne Frank-Tag beteiligen sich aus Baden-Württemberg insgesamt 27 Schulen. Das Motto des Aktionstages lautet "Der Geschichte auf der Spur", teilte das Anne Frank-Zentrum in Berlin mit. Schülerinnen und Schüler forschen dafür zur nationalsozialistischen Geschichte ihres eigenen Schulorts.