Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:42 Uhr Einsatzkräfte suchen Person im Neckar Die Polizei in Stuttgart hat gestern Abend in einem Großeinsatz unter anderem mit einem Hubschrauber beim Stadtteil Hofen nach einer Person im Neckar gesucht. Wie eine Sprecherin bestätigte, hatten zwei Frauen gegen 20 Uhr einen leblosen Körper im Wasser gemeldet. Feuerwehr und Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft halfen ebenfalls bei der Suche, auch Taucher wurden eingesetzt. Laut Polizei konnte niemand gefunden werden, die Suche wurde gegen Mitternacht beendet.

9:19 Uhr So haben junge Wähler ihre Wahlentscheidung getroffen Wieso haben die jungen Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl so konservativ gewählt? Ihre Stimme gaben sie vor allem der CDU/CSU - gefolgt von der rechtspopulistischen AfD. Die Grünen brachen hingegen massiv ein. Am Auffälligsten: Überdurchschnittlich viele Jungwählerinnen und -wähler gaben kleinen Parteien, wie etwa Volt, ihre Stimme. Woran liegt das? Wir haben jungen Wählerinnen und Wähler gefragt, wie sie ihre Wahlentscheidung getroffen haben: Video herunterladen (65,3 MB | MP4)

8:53 Uhr Freiburg: 62-jähriger Angeklagter gesteht Vergewaltigung Ein 62-jähriger Mann, der vor dem Freiburger Landgericht wegen Vergewaltigung angeklagt ist, hat die Tat zum Verhandlungsauftakt gestanden. Der Verteidiger des Angeklagten Daniel R. sagte, sein Mandant wolle nichts abstreiten. Der Angeklagte selbst wollte sich zum Tathergang nicht äußern, bestätigte aber alle Angaben der Anklage. Im Oktober 2023 soll der Angeklagte sich in Freiburg bei einer Frau als Polizist ausgegeben haben. Laut Staatsanwaltschaft habe er die Frau aufgefordert, ihm zu folgen, sie in ein Parkhaus gelockt und dort vergewaltigt. Daniel R. saß zuvor bereits 13 Jahre wegen einer Vergewaltigung im Gefängnis. Seit 2009 war er in Freiburg in Sicherungsverwahrung untergebracht. Zum Zeitpunkt der Tat war der Angeklagte ein sogenannter Freigänger, er durfte also die Sicherungsverwahrung zeitweise verlassen. Sendung am Di. , 11.6.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

8:35 Uhr Kommunalwahlen in BW: Erste Ergebnisse aus den Regionen Der Großteil der Endergebnisse bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg wird heute erwartet. In größeren Städten wie Heilbronn oder Reutlingen stehen die Ergebnisse der Kommunalwahlen bereits fest. So ist etwa in Reutlingen die CDU laut vorläufigem Ergebnis die Gewinnerin. Sie lag nach Auszählung der Stimmen aller Wahlbezirke bei rund 22,5 Prozent. Als zweitstärkste Kraft konnten sich mit rund 19,6 Prozent die Grünen für den Reutlinger Gemeinderat durchsetzen. Auch in Heilbronn hat die CDU nach dem vorläufigen Ergebnis die meisten Stimmen geholt. Sie lag bei 23,6 Prozent, auf Platz zwei folgte die AfD mit 15,9 Prozent. Danach folgten die SPD mit rund 14,7 und die Grünen mit 13,8 Prozent. Die FDP holte 7,3 Prozent. Entgegen des bundesweiten Trends werden die Grünen in Ulm mit fast 20 Prozent stärkste Kraft, dicht gefolgt von der CDU mit 17 Prozent. Diese und viele weitere Informationen haben wir in unserem umfassenden Wahlticker zusammengefasst: Baden-Württemberg So hat BW gewählt Das war der Ticker zur Kommunal- und Europawahl 2024 in BW: Ergebnisse, Analysen und Reaktionen zum Nachlesen Alle Infos rund um die Europawahl und die Kommunalwahl 2024 in BW: Ergebnisse, Reaktionen und Analysen - in unserem Ticker zum Nachlesen. 18:15 Uhr Baden-Württemberg wählt - Die Ergebnisse SWR BW

Viele kleinere Staus gibt es derzeit auf den Straßen in Baden-Württemberg. So zum Beispiel auf der A5 zwischen Rastatt Richtung Baden-Baden: Vier Kilometer stockt es hier. Vier Kilometer sind es aktuell auch auf der A8 zwischen Kirchheim und Stuttgart-Plieningen. Der längste Stau ist auf der A81: Zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sind es 14 Kilometer Stau. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mindestens mit 20 Minuten Verzögerung rechnen.

Heute wechseln sich in Baden-Württemberg Wolken und Sonne ab, bevor sich rund um die Alb vereinzelt Schauer entwickeln. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad rund um die Albhochfläche und auf bis zu 19 Grad im Rhein-Neckar-Raum.

7:15 Uhr Musterklage gegen Grundsteuer in BW vor Gericht Vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg wird heute über zwei Musterklagen gegen das Landesgrundsteuergesetz verhandelt. Vier Verbände wollen damit das baden-württembergische Modell zur Berechnung der Grundsteuer zu Fall bringen. Nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil muss die Grundsteuer neu berechnet werden, Baden-Württemberg hat dazu abweichend vom Bundesmodell ein eigenes Gesetz erlassen. Der Bund der Steuerzahler, der Eigentümerverband Haus & Grund sowie der Verband Wohneigentum halten das BW-Modell für verfassungswidrig. Es verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und berücksichtige nicht alle wertbeeinflussenden Faktoren. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer mit dem Bodenrichtwert und der Größe des Grundstücks berechnet, das jeweilige Gebäude spielt dagegen keine Rolle. Das heißt: Das Modell berücksichtigt nicht, ob es sich um ein kleines, älteres Häuschen oder um eine moderne, riesige Villa handelt. Damit müssten Besitzer von kleinen, älteren Häusern auf großen Grundstücken eine wesentlich höhere Grundsteuer zahlen, argumentieren die Verbände. Die Musterklagen haben Modellcharakter und betreffen auch Mieterinnen und Mieter, weil die Grundsteuer über die Nebenkostenabrechnung umgelegt werden kann. Derzeit nehmen die Kommunen im Land mit der Grundsteuer rund 1,8 Milliarden Euro jährlich ein. Sendung am Di. , 11.6.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:55 Uhr B10 bei Pforzheim: Unfall mit fünf Verletzten Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Mühlacker (Enzkreis) verletzt worden, ein 20-Jähriger schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei heute Früh mitteilte. Ein 22-Jähriger missachtete demnach eine rote Ampel und prallte mit seinem Auto auf den entgegenkommenden Wagen eines 43-Jährigen, der unter geringem Alkoholeinfluss stand. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die zwei anderen 19-jährigen Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die B10 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Hinweis: Zuvor hieß es laut Deutscher Presse-Agentur, dass der Unfall sich bei Pforzheim ereignete. Diese Information wurde mittlerweile korrigiert. Der Unfall war bei Mühlacker, wir haben die Meldung entsprechend angepasst.

6:43 Uhr Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verschiebt sich um ein weiteres Jahr auf Ende 2026 Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof wird später fertig als geplant. Statt Dezember 2025 ist nun 2026 als neuer Termin für die Inbetriebnahme vorgesehen. Details zur Verschiebung - und wie genau Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll - will die Deutsche Bahn heute Nachmittag in einer Pressekonferenz mit den Projektpartnern bekannt geben. SWR-Recherchen der vergangenen Monate zeigen aber: Ein Hauptproblem stellt die Digitalisierung des kompletten Bahnknotens dar. Dieser ist komplexer als ursprünglich angenommen. Das berichten mehrere Bahn-Insider. SWR-Redakteur Frieder Kümmerer recherchiert seit Jahren rund um das Bahnprojekt - so schätzt er die aktuelle Lage ein: Video herunterladen (48,4 MB | MP4) Sendung am Di. , 11.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:11 Uhr Hochburg Pforzheim: AfD siegt bei Kommunalwahlen Die AfD ist in Pforzheim bei den Kommunalwahlen die stärkste Kraft geworden. Wie nach Auszählung aller Wahlbezirke gestern Abend feststand, bekam die Partei mit 22 Prozent den größten Anteil der Stimmen. Als zweitstärkste Kraft zieht die CDU mit 20,8 Prozent ins Stadtparlament ein, gefolgt von SPD und FDP mit 8,7 beziehungsweise 7,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. 2019 war die CDU bei den Kommunalwahlen trotz hoher Verluste stärkste Kraft im Pforzheimer Gemeinderat geworden. Die SPD hatte seinerzeit 13,7 Prozent erreicht und die AfD war auf 14,9 Prozent gekommen. Die AfD hatte auch bei den Europawahlen im Vergleich aller Stadt- und Landkreise in BW in Pforzheim das stärkste Ergebnis erzielt. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielte sie am Sonntag 23,2 Prozent der Stimmen.

6:07 Uhr Wasserstände am Bodensee steigen weiter - Uferwege gesperrt, Fährverkehr beeinträchtigt Überflutete Uferpromenaden und Stege in den Häfen, für Ausflugsschiffe gesperrte Rheinbrücken und Container an der Autofähre: Der Bodenseepegel bei Konstanz hat die Fünf-Meter-Marke überschritten - Tendenz weiter steigend. Wegen des hohen Wasserstandes werden entlang des Bodenseeufers Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So sind es nur noch wenige Zentimeter, bis der Wasserstand 5,20 Meter beträgt (aktuell: 5,09 Meter). Das hätte dann Folgen für die Autofähre Konstanz-Meersburg, die dann Container als Ballast mitnehmen müsste. Sie sollen die Fähren schwerer machen, damit sie tiefer im Wasser liegen. Denn die Rampen, über die die Autos und Lastwagen auf die Fähre fahren, sind wegen des hohen Bodenseepegels irgendwann zu steil. Tiefergelegte Autos können schon jetzt nicht mehr mitfahren. Auf der Schweizer Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn fährt bereits als zusätzliches Gewicht ein 40-Tonner mit. Wie hoch das Wasser steigt, hängt nicht nur davon ab, wie viel es in den kommenden Tagen noch regnet. In den Bergen liegt immer noch Schnee, auf dem Säntis sind es aktuell gut fünf Meter. Auch die noch zu erwartende Schneeschmelze wird den Bodensee weiter ansteigen lassen. Sendung am Di. , 11.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Die Deutsche Bahn (DB) will die Projektpartner im Lenkungskreis über ihre Pläne zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 unterrichten. Wie unter anderem der SWR erfahren hat, verschiebt die Bahn die Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs auf Dezember 2026. Das Bahnprojekt verzögere sich damit erneut um ein weiteres Jahr. Nach der Klatsche der Grünen bei der Europawahl tritt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute vor die Presse, um unter anderem seine Einschätzung zur Wahl zu geben. Im Rahmen der Landespressekonferenz wird sich der 75-Jährige zudem zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft äußern. In Stuttgart findet heute eine mündliche Verhandlung zu Klagen statt, die die Grundsteuer in Baden-Württemberg betreffen. Mehrere Verbände haben zwei Musterklagen gegen das ab 2025 in Baden-Württemberg geltende Landesgrundsteuergesetz beim baden-württembergischen Finanzgericht eingereicht. Dort sind nach eigenen Angaben weitere Klagen wegen der Grundsteuer anhängig.