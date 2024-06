BW-Newsticker am Morgen: Auszählen nach der Wahl in BW, Bodensee mit hohem Wasserstand, Sprachtests gefälscht?

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:53 Uhr Wie Spitzenpolitiker aus BW die Ergebnisse der Europawahl bewerten Die CDU hat die Europawahl in Baden-Württemberg klar gewonnen, die Grünen sind deutlich abgestürzt. Das hat in der Politik im Land ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. CDU-Landeschef Manuel Hagel sieht die Politik seiner Partei durch die Hochrechnungen gestützt. "Die Menschen vertrauen der CDU – sie stärken unseren Kurs für die bürgerliche Mitte", erklärte Hagel gestern Abend. Aus Sicht des Fraktionschefs der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, hat die Partei bei der Europawahl "ein dickes blaues Auge kassiert". "Unser Anspruch in Baden-Württemberg ist ein anderer", sagte Schwarz. Der Vorsitzende der AfD im baden-württembergischen Landtag sieht die Politik seiner Partei durch das Ergebnis der Europawahl bestätigt. "Die Bürger haben sich nicht beirren lassen", erklärte Anton Baron. "Die seit Ende letzten Jahres laufenden Medienkampagnen gegen unsere Partei sind verpufft." SPD-Landeschef Andreas Stoch bezeichnete das Wahlergebnis seiner Partei als bitter und frustrierend und forderte Konsequenzen. "Die SPD darf sich nicht länger in dauernde Kleinkriege ziehen lassen, die alle Leistungen der Regierung überschatten", kommentierte er die Bundespolitik. Der Fraktionschef der FDP im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei. "Trotz der Ampel in Berlin haben wir Liberale in Baden-Württemberg praktisch nichts verloren. Vermutlich wird die FDP in Baden-Württemberg wieder der stärkste FDP-Landesverband", teilte Rülke mit. "Die Grünen in Baden-Württemberg verlieren brutal – noch mehr sogar als im Bundesdurchschnitt. Das zeigt klar, dass die Uhr der Grünen im Ländle abgelaufen ist."

6:41 Uhr Kehrt Boris Palmer zu den Grünen zurück? Vor gut einem Jahr ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bei den Grünen ausgetreten - nach einem heftigen Eklat. Nun kann er sich offenbar eine Rückkehr vorstellen. Denn nachdem sein Parteikollege, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, ein Comeback Palmers ins Spiel gebracht hat, reagierte der Tübinger OB. "Eine Entwicklung, an deren Ende ich wieder respektiertes Mitglied der Grünen sein könnte, wäre für beide Seiten gut", sagte der parteilose Politiker gestern Abend. Özdemir hatte eine Rückkehr begrüßt, aber an Bedingungen geknüpft: "Natürlich würde ich mich freuen, wenn er sagt: 'Ich lasse mir helfen, ich höre jetzt auf mit dem Blödsinn, dass ich nachts um zwölf Uhr bei Facebook mir Schlachten liefere mit irgendwelchen Leuten und konzentriere mich auf meinen Job.'" Tübingen Parteiaustritt vor rund einem Jahr Grünen-Comeback von Tübinger OB Palmer? Özdemir zeigt sich offen - unter Voraussetzungen Boris Palmer und die Grünen - ist nach dem Parteiaustritt vor dem Wiedereintritt? Geht es nach einem der Gesichter der Partei, könnte das Realität werden.

6:30 Uhr Wohnungsbrand in Wertheim Nach einem Wohnungsbrand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern haben vier Bewohner des Hauses in eine neue vorübergehende Bleibe umziehen müssen. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus war gestern Abend aus noch ungeklärten Gründen ausgebrannt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Insgesamt seien jedoch drei Wohnungen infolge des Brandes bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Den Sachschaden bezifferten die Ermittler auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

6:26 Uhr Europawahl: CDU stärkste Kraft, Grüne verlieren deutlich Baden-Württemberg, Deutschland und Europa haben gewählt: Die CDU ist in BW und Deutschland die stärkste Kraft geworden. 32,0 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben der Partei ihre Stimme gegeben. Auf Platz zwei landete in BW die AfD mit 14,7 Prozent. Deutliche Verluste mussten die Grünen einstecken - die Partei erreichte lediglich 13,8 Prozent. Die SPD kam auf 11,6 Prozent der Stimmen, die FDP 6,8 Prozent, das BSW 4,5 Prozent. Alle Entwicklungen haben wir euch hier zusammengefasst, zudem kann ich euch an dieser Stelle auch unseren Live-Ticker empfehlen, in dem wir euch die kommenden Tage mit allem rund um Europa- und Kommunalwahl informieren. Video herunterladen (62,1 MB | MP4)

6:18 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, auch der Regen im Allgäu zieht bald ab. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 Grad auf der Ostalb bis 22 Grad in der Ortenau. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Woche steigt die Hochwassergefahr am Bodensee allerdings weiter an. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Baden-Württemberg hat gestern gewählt. Nach der Kommunal- und Europawahl wird heute im Land weiter ausgezählt. In Stuttgart beginnt ein Prozess wegen der mutmaßlichen hundertfachen Manipulation von Sprachtests für Migranten und Flüchtlinge. Zwei Brüder sollen laut Anklage ab dem Jahr 2022 gemeinsam mit weiteren Beteiligten Dokumente wie Sprachzertifikate und Bescheinigungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge gefälscht und verkauft haben. Insgesamt liegen den beiden Männern 561 Taten zur Last.