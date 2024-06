BW-Newsticker am Morgen: Streit um Gedenken an Polizisten nach Messerangriff in Mannheim, Grenzkontrollen wegen Fußball-EM ab sofort möglich

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:23 Uhr BW will mehr als 40 afghanische Schwerstkriminelle schnell abschieben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit seiner Ankündigung, die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen zu wollen, gestern die Debatte beschleunigt. "Solche Straftäter gehören abgeschoben - auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen", hatte der SPD-Politiker im Bundestag gesagt. Das Bundesinnenministerium arbeite daran, das zu ermöglichen. Das Echo aus Baden-Württemberg fiel positiv aus. Es sei richtig, dass die Ampel-Bundesregierung nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim umdenke, so Justizministerin Marion Gentges (CDU) gestern Abend im SWR. "Aber verflixt nochmal, musste erst ein Polizeibeamter sterben, bevor wir in der Lage sind, eine solche Entschlossenheit zu zeigen", sagte die CDU-Politikerin. Sie appelliere seit Ende 2021 an Berlin, Gefährder und schwere Straftäter auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Diese Rückführungen lägen "im klaren Sicherheitsinteresse unseres Landes. Dem sind wir als allererstes verpflichtet." Wie das BW-Justizministerium dem SWR bestätigte, werden zurzeit 41 afghanische und vier syrische Staatsangehörige als "gefährliche Ausländer" eingestuft, die dringend abgeschoben werden müssten. Mehr dazu lest ihr hier: Baden-Württemberg Nach Messerattacke in Mannheim BW will mehr als 40 afghanische Schwerstkriminelle schnell abschieben Jetzt also doch: Nach dem Messerangriff in Mannheim will der Kanzler Schwerstkriminelle aus Afghanistan und Syrien abschieben. Die BW-Justizministerin drückt aufs Tempo.

6:15 Uhr Grenzkontrollen wegen Fußball-EM ab sofort möglich Die Bundespolizei kann ab sofort wegen der Fußball-EM vorübergehend Kontrollen an allen deutschen Grenzen, also auch an den Grenzen von und nach Baden-Württemberg, vornehmen. Außerdem können Reisende aus dem Schengen-Raum auch im Flugverkehr und in Häfen kontrolliert werden. Die Kontrollen fänden "lageabhängig und flexibel" statt, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Ministerin Nancy Faeser (SPD) hatte dies zuvor aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen für die Fußball-Europameisterschaft, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland im München beginnt, angeordnet.

6:11 Uhr Deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt in BW Die Zahl der registrierten Fälle von häuslicher Gewalt in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Bedrohung, Nötigung, Nachstellungen und körperliche Übergriffe - mehr als 16.400 Fälle von häuslicher Gewalt verzeichnete die Polizei. Das sind rund zehn Prozent mehr Fälle als im Vorjahr - ein neuer Höchststand. Beim Thema häusliche Gewalt ist allerdings die Dunkelziffer nach wie vor sehr hoch. Die Flucht vor dem eigenen Mann - möglicherweise mit Kindern - vor diesem schwierigen Schritt schrecken viele Frauen zurück und trauen sich deshalb nicht, Anzeige zu erstatten. Oft ertragen die Betroffenen ein Martyrium und reagieren erst dann, wenn nicht nur sie selbst geschlagen werden, sondern auch die Kinder in der Familie. Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr kostenfrei erreichbar: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Telefonnummer 08000 116 016, per E-Mail oder Online-Chat können sich Betroffene anonym und vertraulich beraten lassen. Auch bei Gewalt in der Prostitution sowie in Fällen von Menschenhandel und Zwangsprostitution helfen qualifizierte Beraterinnen weiter. Gespräche können dabei in 18 Sprachen übersetzt werden. Das Angebot gilt auch für Angehörige, Freunde sowie Fachkräfte.

6:07 Uhr Nach Messerangriff: Stadt Mannheim geht gegen Erlaubnis von AfD-Demo vor Nach dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem der Polizist Rouven L. ums Leben kam und fünf weitere Menschen verletzt wurden, gibt es Streit um eine geplante Demo der AfD. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (SPD) hatte Versammlungen und Kundgebungen auf dem Marktplatz vorübergehend untersagt. Die AfD will jedoch eine Woche nach der Tat genau dort unter anderem gegen Islamismus demonstrieren. In einem Eilantrag hat sie gestern vom Verwaltungsgericht Karlsruhe Recht bekommen. Gegen diesen Gerichtsbeschluss hat die Stadt Mannheim gestern noch Beschwerde eingelegt. Sie begründet das damit, dass durch die Genehmigung der AfD-Kundgebung die Würde des ermordeten Polizeibeamten nicht gewahrt würde - denn es gebe keinen angemessenen Schutz vor einer Instrumentalisierung für ideologische beziehungsweise politische Meinungskundgaben. Viele Gruppierungen haben bereits zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Mannheim Beschwerde gegen Gerichtsbeschluss Nach Messerangriff: AfD darf in Mannheim demonstrieren - Stadt geht dagegen vor Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat entschieden, dass die AfD auf dem Tatort des Mannheimer Messerangriffs demonstrieren darf. Dagegen geht die Stadt Mannheim jetzt vor. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Zum Gedenken an den vor einer Woche in Mannheim getöteten Polizisten ruft die Polizei für heute zu einer Schweigeminute auf - nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in vielen anderen Bundesländern. "Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen", hieß es in dem Aufruf. Sie soll um 11:34 Uhr stattfinden. Zu dieser Zeit war der 29-jährige Beamte bei einer islamkritischen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Heute Abend sind um 18 Uhr zwei Kundgebungen in Mannheim geplant: zum einen eine Demonstration des Bündnisses "Mannheim gegen rechts", die um 17:30 Uhr startet und sich laut dem Bündnis "gegen die Hetze der AfD" richtet - und zum anderen eine Demonstration der AfD auf dem Marktplatz. Letztere war gestern Nachmittag vom Verwaltungsgericht Karlsruhe zugelassen worden. Gegen diese Eilentscheidung hat die Stadt Beschwerde eingelegt. Im Prozess nach dem mutmaßlichen Mord an einer Stuttgarter Pflegeschülerin wird das Urteil erwartet. Laut Anklage soll ein damals 39 Jahre alter Mann die Krankenpflegeschülerin am frühen Morgen des 21. August 2023 aus Habgier mit 22 Messerstichen getötet haben.