Trinkwasser im Raum Waldkirch soll abgekocht werden

In Teilen der Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sollen die Menschen das Trinkwasser vor dem Verzehr abkochen. Grund ist eine bakterielle Verunreinigung.

Das Innenministerium Baden-Württemberg warnt seit Sonntagnachmittag vor verunreinigtem Trinkwasser in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebiete sollen das Trinkwasser abkochen, zusätzlich wird das Wasser gechlort.

Teile von Emmendingen und Waldkirch betroffen

Laut dem Innenministerium weist das Trinkwasser in den Gemeinden Emmendingen (Gemeindebezirk Wasser), Waldkirch (Gemeindebezirk Buchholz und Suggental), Denzlingen, Vörstetten, Reute, Heuweiler und Glottertal bakterielle Verunreinigungen auf. In der Kernstadt Waldkirch sei inzwischen nicht mehr von einer Gesundheitsgefährdung durch das Trinkwasser auszugehen.

Trinkwasser wird Chlor zugesetzt

In den betroffenen Gemeinden sollen die Menschen das Wasser vor dem Verzehr sicherheitshalber für mindestens zehn Minuten abkochen. Das Wasser werde dazu derzeit mit Chlor versetzt, hieß es. Das sei in keiner Weise gesundheitsschädlich, könne aber zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen führen. Für Aquarien und Heimdialysen sei gechlortes Wasser nicht geeignet, so das Innenministerium weiter.