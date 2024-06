Eine ausgebrochene Kuh hat am Freitagmittag in Balingen offensichtlich Anschluss gesucht und einen Fahrradfahrer nach Hause begleitet. Am Ende kam die Polizei.

Eine Kuh hat am Freitag einen Radfahrer bis zu dessen Haus in Balingen-Heselwangen (Zollernalbkreis) verfolgt. Zuerst hatte ein Passant das Tier auf einem Schulhof gesehen und deshalb die Polizei angerufen. Doch die Kuh zog weiter. Kurz darauf begann sie, einem Fahrradfahrer zu folgen. Diesem trabte sie bis zu seinem Wohnhaus hinterher. Polizei kommt zur Hilfe Nicht einmal an seiner Haustür stoppte das Tier. Als der Mann in den Keller ging, stieg auch die Kuh behutsam die Stufen hinunter. Der Mann wusste sich daraufhin nicht anders zu helfen und rief ebenfalls die Polizei. Sie hatte inzwischen den Tierhalter ausfindig gemacht. Als die Beamten und er zusammen eintrafen, war die Kuh noch immer an Ort und Stelle. Tier wurde zurückgebracht Gemeinsam gelang es ihnen, das verwirrte Tier nach draußen zu lotsen und in einen Fahrzeuganhänger zu verfrachten. Im Keller entstand ein Schaden, den die Polizei auf mehrere hundert Euro schätzt.