Esslingen und Leonberg wollen gegen Katzenleid vorgehen und verpflichten jetzt Katzenhalter zur Kastration. In Stuttgart gibt es eine solche Verordnung noch nicht, aber zunehmend wilde Katzen.

Wild lebende Katzen vermehren sich schnell, Krankheiten wie Katzenschnupfen verbreiten sich dann noch schneller: Dagegen hilft eine Kastrationspflicht auch für Freigänger-Hauskatzen, die Kommunen in Baden-Württemberg selbst erlassen können, weil es keine entsprechende Tierschutzverordnung auf Landesebene gibt wie in anderen Bundesländern. Esslingen tut das jetzt, Leonberg im Kreis Böblingen auch, in Stuttgart fehlt immer noch eine entsprechende Verordnung. Warum? Dabei könnte man schon längst von den Erfahrungen anderer Städte profitieren, etwa Karlsruhe und Mannheim.

Zu dem Problem, dass sich Katzen in Stuttgart immer weiter vermehren, sagt Petra Veiel, Pressesprecherin des Tierschutzvereins:

Esslingen und Leonberg führen Katzenschutzverordnungen ein

Ab Juni sind Katzenbesitzerinnen und -besitzer in Esslingen verpflichtet, ihre Katze zu registrieren, kastrieren und kennzeichnen zu lassen. Das sieht die dann geltende Katzenschutzverordnung vor. Sie gilt für alle Katzen, die auch im Freien unterwegs sind. Auch Leonberg (Kreis Böblingen) erlässt jetzt so eine Verordnung, denn das Kreistierheim in Böblingen habe seit Jahren mit einer rasch ansteigenden Zahl von verwilderten Hauskatzen aus dem Stadtgebiet Leonberg zu kämpfen, heißt es in einer Mitteilung. Das Kreistierheim Böblingen beobachte viele, meist kranke Katzen.

Eine Tierschützerin, die ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit dem Kreistierheim Böblingen verwahrloste Katzen fängt, weise schon seit mehreren Jahren auf die Problematik im ganzen Stadtgebiet hin. Zudem verursacht das langfristig sehr hohe Kosten, die eigentlich vermieden werden könnten. Auch Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) plant, eine Katzenschutzverordnung zu erlassen. Eine entsprechende Beschlussvorlage berät der Gemeinderat dort in der kommenden Woche.

Hintergrund: Kastrationspflicht für Katzen in BW In den letzten drei Jahren haben 56 Gemeinden in Baden-Württemberg, darunter mit Karlsruhe und Mannheim auch zwei Großstädte, eine Katzenschutzverordnung erlassen, um damit eine Kastrationspflicht für Freigänger-Hauskatzen einzuführen. Diese Möglichkeit gibt es nach dem Tierschutzgesetz für Kommunen seit 2013. Seit 2018 existiert durch die Stelle der Landestierschutzbeauftragten ein Entwurf für eine Katzenschutzverordnung, an der sich die Gemeinden bei Bedarf orientieren können. Denn auch die Landestierschutzbeauftragte Julia Stubenbord will, dass möglichst viele Kommunen gesetzliche Maßnahmen gegen Katzenleid ergreifen. Wilde und verwilderte Hauskatzen, die nicht geimpft sind, können an Katzenschnupfen und anderen Infektionen erkranken und diese auch übertragen. Der andere Grund, warum Kastrationen empfohlen werden: Laut Experten können aus einem einzelnen Katzenpaar nach fünf Jahren bis zu 12.600 Nachkommen entstehen; Katzen vermehren sich also unkontrolliert sehr schnell. Im Tierschutz sind dann Freiwillige und die Tierheime die Leidtragenden, die meistens in regelmäßigen Abständen Katzen einfangen und kastrieren beziehungsweise bei Krankheit behandeln. Das verursacht unnötige Kosten. Die allerersten Kommunen, die in BW eine Katzenschutzverordnung erlassen haben, waren Berglen (Rems-Murr-Kreis) und Schramberg (Kreis Rottweil). Wo es überall Katzenschutzverordnungen in Baden-Württemberg gibt, listet der Landestierschutzverband hier auf.

Kein Problem mit verwilderten Katzen? In Stuttgart wird geprüft

In Stuttgart herrscht seither die Meinung vor, es bräuchte keine Katzenschutzverordnung, so die Stadtverwaltung. Zwar gab es in der Vergangenenheit mehrere Anträge im Gemeinderat, zuletzt 2022, aber erfolglos. In Stuttgart gebe es laut Einschätzung der Veterinärbehörde keine "Hot Spots, in denen eine größere Anzahl von Katzen, die sich darüber hinaus ungezielt vermehren, durch ihre Populationsdichte Schmerzen, Leiden oder Schäden erleiden". Die Behörde geht davon aus, dass die meisten Katzen in Stuttgart ohnehin kastriert sind. Da, wo Katzen etwa auf Bauern- oder Reiterhöfen nur lose an Menschen angebunden seien, könne man sich direkt an die Höfe wenden und die Kastration der Katzen anordnen.

Allerdings will man jetzt prüfen, ob eine Katzenschutzverordnung nicht auch in Stuttgart Sinn machen könnte, teilte die Pressestelle der Stadt auf SWR-Nachfrage mit. "Gemeinsam mit den zuständigen Veterinären der Stadt, dem Tierschutzverein und der Katzenhilfe erheben wir aktuell Zahlen und stimmen uns intern dazu ab, teilte das Amt für öffentliche Ordnung mit. Ende des Jahres soll dann entschieden werden, ob eine solche Verordnung eingeführt werden sollte. Entsprechend würde man dann dem Stuttgarter Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten.

Die Not ist auch in Stuttgart groß, so der Tierschutzverein

Die Notwendigkeit für eine Kastrationspflicht sei klar da, sagt der Stuttgarter Tierschutzverein, der auch das örtliche Tierheim betreibt, wo aktuell 90 Katzen zu Hause sind - so viele wie lange nicht. Immer mehr Katzen seien "für uns natürlich ein Super-Gau. Zum einen finanziell, weil natürlich jedes Schnäuzchen Geld kostet und die Tiere oftmals gar nicht gesund sind, wenn sie zu uns kommen." Zum anderen sei man im Tierheim aber auch mit dem Personal am Limit, weil es einfach zu viele Tiere seien. Neben der fehlenden allgemeinen Kastrationspflicht sei noch problematisch, so Pressesprecherin Petra Veiel, dass zu viele Menschen sich leichtfertig Katzen anschaffen, diese aber als Erstes wieder abgestoßen würden, wenn das Geld knapp wird.

Wer sich eine Katze holt, sollte sie, egal, ob männlich oder weiblich, unbedingt kastrieren lassen und regelmäßig zum Tierarzt gehen, um zu checken, ob die Katze wohlauf ist. Man sollte sich im Vorfeld darüber klar sein, dass jedes Lebewesen halt auch Geld kostet.

Leider sei mit der Unvernunft der Menschen zu rechnen, so Veiel, auch deswegen bräuchte es eine gesetzliche Regelung, die die Kastration vorgibt.

Erfahrungen in Karlsruhe

Die Stadt Stuttgart möchte zusätzlich zu ihrer Analyse über Katzenleid in der Stadt andere Städte, die schon eine Katzenschutzverordnung haben, befragen. Nachfragen kann Stuttgart beispielsweise in Mannheim oder in Karlsruhe. In Karlsruhe gilt seit Jahresanfang eine Kastrationspflicht. Ilona Braun vom dortigen Tierschutzverein engagiert sich für Katzen. Derzeit hätten sie so viele Katzen in Obhut, dass man auf der Website einen Aufnahmestopp verkünden musste.

Also immer noch zu viele Katzen trotz Kastrationspflicht, denn diese könne freilich jetzt noch nicht ihre volle Wirkung entfalten. Aber: "Seit es die Pflicht gibt, können wir Katzen ohne auffindbaren Besitzer nach zwei Tagen kastrieren", erzählt Braun. Das ändere langfristig spürbar etwas an der Anzahl der Katzen. Noch wüssten viele in Karlsruhe nicht von der Pflicht. Aber schon jetzt sei es in Karlsuhe besser als im benachbarten Pforzheim, wo man nach wie vor für eine Katzenschutzverordnung kämpfe.