Radio – das ist für Christa Schneider seit vielen Jahren mehr als ein Beruf. Im Studio Tübingen ist sie gemeinsam mit dem Team auf der Suche nach spannenden Nachrichten und Geschichten aus der Region. Davor war sie lange Zeit bei der Radiowelle SWR4 Baden-Württemberg am Standort Stuttgart und hat dort Programm geplant und gestaltet. Außerdem ist sie Krimi-Fan und seit einigen Jahren eine der beiden "SWR4 Tatortgucker", die immer am Freitagnachmittag in SWR4 schon mal Lust auf den Sonntagskrimi im Ersten machen.

Vor dem SWR

Aufgewachsen im Neckartal, nach der Schule eine Ausbildung im Handwerk, dann doch noch Abitur und Studium der Kommunikations- und Politikwissenschaften in München und Berlin. Viele Praktika in der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Zeitung und schließlich beim Radio – zunächst bei Privatradios in Heilbronn und Reutlingen, dann beim SDR in Stuttgart. Und seit der Fusion (1998) beim SWR.