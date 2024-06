Bärin Gaia hat 2023 einen Jogger getötet. Jetzt soll sie in den Wolf- und Bärenpark nach Bad Rippoldsau-Schapbach kommen. Ein Film beleuchtet das schwierige Verhältnis Bär-Mensch.

"Gefährlich nah – wenn Bären töten." So heißt der Film, der am Montagabend (10.6.24 um 23:50 Uhr) im ersten Programm der ARD läuft. Es geht um das spannungsreiche Verhältnis der Menschen im italienischen Trentino, also Südtirol, und den dort lebenden Bären. Gaia soll aus Italien in den Wolf- und Bärenpark Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) übergesiedelt werden, heißt es am Ende des Films. Das sagte auch der Geschäftsführer des Wolf- und Bärenparks Bernd Nonnenmacher dem SWR. Weitere Einzelheiten über den Zeitpunkt und das Vorgehen sind aber noch nicht klar.

Bärin Gaia wird zur Problembärin und tötet Jogger

Die 17-jährige Bärin Gaia hat im April 2023 einen 26-jährigen Jogger getötet. Bereits drei Jahre vorher hatte sie einen Vater und seinen Sohn angegriffen. In beiden Fällen sollte Gaia abgeschossen werden, beide Male hat das Verwaltungsgericht in Trient den Abschuss verhindert.

Im Trentino leben mittlerweile viele Bären - den Menschen so nah wie nirgendwo sonst. Auch Problembärin Gaia wuchs hier auf. SWR Bären in der Wildnis. © SWR/BR/Beetz Brothers Film Production/Horst Eberhöfer

Der Film "Gefährlich nah – Wenn Bären töten" zeichnet nun ein differenziertes Bild des Zusammenlebens von Menschen und Bären im Trentino. Es geht darum, warum manche Bären zum Problembären werden und andere nicht. Zudem werden die Auseinandersetzungen der verängstigten Bevölkerung mit Tierschützern und der Regionalregierung thematisiert.

Problembärin Gaia eingesperrt und künftig im Schwarzwald

Bärin Gaia ist inzwischen gefangen und eingesperrt. Vermutlich beginnt im Herbst ein neues Leben für sie – im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Dort lebt bereits ihre Mutter Jurka. Für Gaia gilt: Wenn es ganz in Freiheit nicht geht, dann wenigstens in einer gesicherten Umgebung wie dem Wolf- und Bärenpark.

Der Film "Gefährlich nah – Wenn Bären töten" ist in der ARD Mediathek verfügbar.