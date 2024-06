Am Sonntagabend ist in Mannheim ein Transporter rückwärts in den Neckar gerollt. Der Fahrer konnte sich selbst retten.

In der Nähe der Mannheimer Kurpfalzbrücke ist am Sonntagabend ein Transporter in den Neckar gerollt. Nach Angaben der Polizei sollte ein 35-jähriger Mann eigentlich nur Waren entladen. Aus noch unbekannten Gründen setzte er sich aber ans Steuer und startete den Motor. Da der Rückwärtsgang noch eingelegt war, rollte der Transporter rückwärts in den Neckar und begann sofort zu sinken. Mannheim: Fahrer konnte aus dem Fenster klettern Der 35-jährige Fahrer konnte sich laut Polizei selbst retten, indem er aus dem Fenster der Fahrertür kletterte. Er blieb unverletzt. Der Transporter ging schnell so weit unter, dass bald nur noch das Dach aus dem Wasser ragte. Schaulustige standen auf der Kurpfalzbrücke und beobachteten die Bergung. Rettungskräfte konnten den Transporter aus dem Neckar mit einem Seil ziehen. René Priebe Bergung dauerte rund zwei Stunden Die Bergung des Transporters dauerte rund zwei Stunden. Rettungskräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei konnten ein Seil an dem versunkenen Transporter befestigen und ihn aus dem Wasser ziehen.