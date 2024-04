Sinsheim: Auto landet im Ilvesbach

per Mail teilen

Am Montag ist das Auto einer Frau im Sinsheimer Ilvesbach gelandet. Sie konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Schwimmbadweg war vorübergehend gesperrt.

Am Montagnachmittag ist eine Frau mit ihrem Auto im Ilvesbach in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gelandet. Die Fahrerin war allein im Fahrzeug und konnte es unverletzt verlassen, teilten Polizei und Feuerwehr am Abend mit.

Am späten Nachmittag sei das Auto im Bereich des Schwimmbadwegs links von der Straße abgekommen und in den Ilvesbach gefahren. Die Wucht des Aufpralls riss ein Verkehrsschild aus dem Boden und beschädigte einen Baum, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Das Fahrzeug der Frau musste anschließend mit einem Kran aus dem Gewässer - das an dieser Stelle nicht tiefer als 60 Zentimeter ist - geborgen werden. Die Feuerwehr hatte provisorisch eine Sperre eingerichtet, falls giftige Stoffe aus dem Fahrzeug ausgetreten wären. Dies war allerdings nicht der Fall, bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Polizei und Feuerwehr waren über eine Stunde im Einsatz. Der Schwimmbadweg war vorübergehend gesperrt. Wieso die Frau mit dem Fahrzeug in den Fluss gesteuert ist, sei Gegenstand der Ermittlungen.