In Waiblingen ist ein 84-Jähriger mit seinem SUV in einem Bachbett gelandet. Wegen des hohen Wasserstands trieb das Auto einige Zeit stromabwärts.

Warum der Fahrer am Donnerstagabend in den Schüttelgrabenbach in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefahren ist, konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht sagen. In den vergangenen Tagen hatte es viel geregnet, was zu einem hohen Wasserstand im Bach führte. Deshalb wurde der Geländewagen laut Polizei vom Wasser mitgezogen und trieb stromabwärts unter der Tunnelröhre der Kreisstraße 1856 hindurch.

Erst an der Querung der Alten Rommelshauser Straße kam der Wagen zum Stehen. Ein Mann, der gerade in einer nahe gelegenen Pizzeria zu Gast war, sah das im Wasser treibende Auto und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte holten den 84 Jahre alten Fahrer leicht unterkühlt aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bergung des Autos dauerte bis in die Nacht

Das Bachbett ist laut Polizei schwer zugänglich. Deshalb war es nicht einfach, das Auto zu bergen. Mehr als 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Waiblinger Feuerwehr waren dafür vor Ort. Hinzu kamen Einsatzkräfte der DLRG und des Technischen Hilfswerks. An dem SUV entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.