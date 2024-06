Bei der neuen Grundsteuer in BW gilt nur der Wert des Grundstücks - was darauf steht, spielt keine Rolle. Weil Eigentümern deshalb massive Steuererhöhungen drohen, gibt es Klagen.

Das Ehepaar Maria Fank-Wolf und Burkhard Wolf hat sich vor 22 Jahren ein Eigenheim in Stuttgart-Kaltental gekauft, auch wegen des schönen Gartens in der sonst so dicht besiedelten Landeshauptstadt. Mittlerweile sind die beiden Rentner, sie war Architektin, er Maschinenbau-Ingenieur. Für das Haus mit Hanggarten mussten sich die beiden krummlegen, sagen sie. Nun sei das schön renovierte Haus aus dem Jahr 1938 quasi ihre Altersvorsorge. Doch diese werde nun bedroht - durch die neue Grundsteuer in Baden-Württemberg. Fank-Wolf und Wolf wollen sich das nicht gefallen lassen und klagen. Am Dienstag ist die Verhandlung vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg in Stuttgart - das Urteil soll voraussichtlich schon am Nachmittag fallen.

Stuttgarter Kläger fürchten 14-mal höhere Grundsteuer

Der Grund für den Ärger: Die Grundsteuer werde vom 1. Januar 2025 so stark steigen, dass sie sich das nicht mehr leisten könnten. Wolf rechnet vor: "Zurzeit zahlen wir etwa 200 Euro Grundsteuer im Jahr. Und zu erwarten wäre bei gleichem Hebesatz, dass die Grundsteuer für uns dann auf einen Wert von circa 2.850 Euro steigt. Das wäre ungefähr das Vierzehnfache des bisherigen Betrages." Und damit mehr, als ihnen im Monat zur Verfügung stehe. Noch ist unklar, wo der Hebesatz künftig liegen soll. Stuttgart will ihn angeblich senken.

Rechtsstreit könnte in Karlsruhe landen

Die Klage wird unter anderem vom Bund der Steuerzahler unterstützt. Die zweite Klage stammt von einer Hausbesitzerin aus Karlsruhe. Alle Beteiligten - auch das baden-württembergische Landesfinanzministerium - rechnen damit, dass die endgültige Entscheidung erst in höherer Instanz fällt - also entweder vor dem Verfassungsgerichtshof BW, dem Bundesfinanzhof oder sogar dem Bundesverfassungsgericht. Damit würde die Grundsteuer wieder in Karlsruhe landen. Die höchsten Richter hatten 2018 den Anstoß für die Änderungen gegeben, weil sie die Regeln als ungerecht ansahen.

Ist die Grundsteuer eine "Enteignung durch die Hintertür"?

Hausbesitzer Wolf hat Verständnis dafür, dass es nicht bei dem niedrigen Betrag von 200 Euro im Jahr bleiben könne, man wolle ja auch mit der Steuer einen Beitrag zu Gemeinschaft leisten. "Aber es darf ja nicht so sein, dass es eine Vermögenssteuer wird und da quasi durch die Hintertür eine Enteignung stattfindet." Wolf und seine Frau fühlen sich bestraft, weil ihr Garten genauso bewertet wird wie ein vollständig bebautes Grundstück.

Das Problem mit dem Bodenwertmodell in BW

Aber was ist der Hintergrund für diese Sorgen? Bei der neuen Grundsteuer in BW gilt das sogenannte Bodenwertmodell und dabei zählt nur die Fläche mit den neuen Bodenrichtwerten. Was darauf steht, spielt keine Rolle. Und so kann es passieren, dass für große Mietshäuser oder Villen ab dem 1. Januar 2025 die gleiche Grundsteuer fällig wird wie für kleine Eigenheime. Wenn die Kommune den Hebesatz nicht absenkt, kann das für Eigenheimbesitzer mit Garten viel teurer werden.

Fank-Wolf und ihr Mann finden, das Modell sei nicht durchdacht. Sie können zwar nachvollziehen, dass die grün-geführte Landesregierung in den Städten wegen des Wohnungsmangels eine Verdichtung und weniger Einfamilienhäuser wolle. Aber ökologisch habe diese Herangehensweise negative Folgen. "Wenn wir eine hohe Grundsteuer zahlen, dann ist unser Budget für andere Sanierungen natürlich eingeschränkt", sagt Fank-Wolf. Irgendwann müsse die alte Gasheizung ersetzt werden. Grundstücke mit Gärten müssten anders bewertet werden, schließlich sorgten die in Zeiten des Klimawandels dafür, dass Regenmassen aufgenommen würden. "Da finde ich, ist jetzt diese Grundsteuer für Gartengelände einfach kontraproduktiv."

Stuttgart will Hebesatz wohl senken

Zwar legen auch in Baden-Württemberg die Kommunen die Hebesätze erst noch fest. Die endgültige Rechnung ist für die meisten also noch unbekannt. Aber die Sorgen sind groß. Stuttgart zum Beispiel will den Hebesatz demnächst bestimmen. Es heißt, die Stadt strebe nicht an, durch die neue Grundsteuer mehr Geld einzunehmen. Es wird erwartet, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B - also für alle Grundstücke außer der Land- und Forstwirtschaft - sinken wird.

Steuerzahlerbund erwartet Verschiebung der Belastung

Dennoch dürfte es vor allem für Eigentümer kleiner Häuser mit viel Garten eine Mehrbelastung geben. Denn: Nur in Baden-Württemberg werde bei der Bewertung des Grundstücks auf die Betrachtung der Gebäude verzichtet, moniert Eike Möller vom Bund der Steuerzahler BW. Es komme bei der Berechnung der Steuer nur auf den Bodenrichtwert und die Größe des Grundstückes an. "Wir erwarten eine Verschiebung der Belastung innerhalb einer Kommune weg vom Mehrgeschossbau, hin zu den Ein- und Zweifamilienhäusern sowie weg von den reinen Gewerbeimmobilien hin zu den Ein- und Zweifamilienhäusern", sagt Möller.

5,6 Millionen Eigentümer in BW sind betroffen

"Wir hoffen, dass die heutige mündliche Verhandlung vor dem Finanzgericht für die Eigentümer mehr Klarheit darüber bringt, was bei der Grundsteuer jetzt auf sie zukommen wird". Eigentümer gibt es in Baden-Württemberg 5,6 Millionen. Aber interessieren dürfte das auch alle Mieter, denn oft ist es so, dass die Mehrbelastung an diese weitergereicht werden kann.

Die Klagen werden von vier Verbänden unterstützt: Dem Bund der Steuerzahler, dem Eigentümerverband Haus & Grund aus Baden und Württemberg sowie dem Verband Wohneigentum. Sie stoßen sich auch an der Vorgehensweise der Finanzämter. "Tatsächlich führt die ungeprüfte Verwendung der Bodenrichtwerte zu vielen Ungereimtheiten", sagte Möller. Es sei kaum möglich, die Bewertung der Gutachterausschüsse anzuzweifeln.

Kläger halten Grünen finanzielle Überforderung vor

Maria Fank-Wolf und Burkhard Wolf hoffen, dass das Finanzgericht zu ihren Gunsten entscheidet und die Landesregierung ein Einsehen hat. Die jüngsten Wahlen hätten gezeigt, dass viele Menschen enttäuscht seien von den Grünen. Trotz der Klimaziele könnten Bürgerinnen und Bürger ihr Geld nur einmal ausgeben. "Es kommt immer mehr dazu", sagt Fank-Wolf. Und während die Grundsteuer massiv steige, würden Rente und Gehalt bei weitem nicht so stark erhöht. "Und irgendwo muss das ja ausgeglichen werden." Es sei schade, dass hier bisher kein Kompromiss möglich sei.