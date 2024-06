In der Justizvollzugsanstalt in Lörrach haben Gefangene am Mittwoch Möbel in Brand gesetzt. Laut Polizei wurden mehrere Insassen und ein JVA-Mitarbeiter leicht verletzt.

Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Lörrach sind mehrere Häftlinge und ein JVA-Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Gefangene am frühen Mittwochmorgen Möbel in dem Gefängnis in Brand gesetzt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Vier Menschen im Krankenhaus

Gegen 5:30 Uhr haben laut Polizei die Brandmelder angeschlagen. In dem Gefängnis in Lörrach in Südbaden sitzen insgesamt 68 Häftlinge ein - im betroffenen Trakt acht. In einer der Zellen sei der Brand entstanden. Die beiden Insassen dort, ein JVA-Mitarbeiter, der zu dem Brand hinzukam, sowie ein Insasse der Nachbarzelle kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei wurden alle Zellen geöffnet, um nach den Häftlingen zu schauen. Mittlerweile konnten alle wieder in ihre Zellen zurück. Auch Polizei und Feuerwehr rückten ab, hieß es.